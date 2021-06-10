الخميس 10 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

جوجل تمد أطول كابل بحرى لتحسين خدمة الإنترنت بأمريكا الجنوبية

جوجل
جوجل

أعلنت شركة خدمات الإنترنت "جوجل" قيامها بمد كابل بحري يربط دولا مثل الولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين وأوروجواي  في محاولة لتحسين شبكة الإنترنت بين هذه المناطق.

ويطلق على الكابل اسم "فيرمينا" وسيكون الأطول في العالم - بحسب بيان جوجل - وأطلقت الشركة هذا الاسم على الكابل تخليدا لاسم الكاتبة والمفكرة البرازيلية ماريا فيرمينا دوس ريس.

يبدأ الكابل من  الساحل الشرقي للولايات المتحدة ويصل إلى لاس تونيناس في الأرجنتين، بالإضافة إلى روابط في برايا جراند بالبرازيل وبونتا ديل إيستي في أورجواي.

وقالت جوجل إنها اتخذت كافة الإجراءات لمنع تأثر الكابل بانقطاعات التيار الكهربائي حيث يمكنه العمل بمصدر كهربائي واحد في أي من محطاته الطرفيه في حال انقطاع الكهرباء من المصادر الأخرى.

وأضافت جوجل أن "فيرمينا سيحسن وصول المستخدمين في أمريكا الجنوبية إلى خدمات جوجل. كما سينقل البيانات بسرعة وأمان بين الأمريكتين الشمالية والجنوبية بفضل وجود 12 زوجا من الألياف الضوئية فيه.

ومن جهة أخرى، أعلنت شركة "جوجل " (Google) الأمريكية عملاق محركات البحث عبر الإنترنت، أنها بصدد إطلاق النسخة التجريبة الثانية من تحديث نظام تشغيل "أندرويد" (Android 12)، وذلك على هواتف "بيكسل" (Pixel) الذكية.

واستعرض موقع "ذا فيرج" التقني عددا من مميزات التحديث الجديد والتي تم الإعلان عن بعضها خلال مؤتمر "جوجل آي أو" (Google I/O)، والتي من بينها زر جديد يدعى "إنترنت" (Internet) والذي يحل محل زر "واي فاي" التقليدي، ويمكن هذا الزر المتسخدمين من التنقل بين استخدام الشبكة اللاسلكية "واي فاي" وبيانات شريحة الهاتف ، هذا بالإضافة إلى لوحة تحكم الخصوصية، والتي تتيح للمستخدم معرفة عدد المرات التي تطلب فيها التطبيقات استخدام ميكروفون الهاتف والكاميرا والموقع.

وذكر موقع "لايف منت" أن محركات البحث المنافسة لجوجل، عملاق محركات البحث في العالم، لن تضطر إلى دفع رسوم لشركة "جوجل" لتكون تلك المحركات نظام التشغيل الافتراضي في نظام تشغيل أندرويد.

 

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