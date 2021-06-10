«شوقى»: الامتحان النهائى للثانوية يتطلب طباعة 9 ملايين بابل شيت

الثانوية العامة

طالبت إحدى أولياء الأمور من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بنزول ورقة البابل شيت لتدريب الطلاب علي تنظيم الوقت، بالإضافة إلى إمكانية الإجابة على البابل شيت والتابلت في الوقت المحدد.

ورد الوزير عبر جروب "ادعم طارق شوقي"، أحد الجروبات التعليمية بتطبيق "واتساب"، قائلً: إن هذا هو هدف الامتحان التجريبي يوم 21-6.

وأكد الوزير أن مواصفات البابل شيت يتم العمل عليها حاليا، وتابع أنه يمكن طباعة أى بابل شيت من الإنترتت ويتم استخدامه إلى أن يبدأ الامتحان التجريبي.

وشدد الوزير خلال رده قائلًا: "تعلمي حضرتك إن يوم واحد من الامتحان التجريبي يتطلب طباعة مليون بابل شيت؟".

كما وجه سؤالآ قائلًا: "هل تعلمون أن الامتحان النهائي يتطلب طباعة ونقل وتوزيع 9 ملايين بابل شيت؟، وهل تعلمون أن يوم واحد في الامتحان التجريبي يتطلب طباعة وتوزيع 900 ألف كراسة امتحان؟".

واختتم حديثه قائلًا: "هكذا.. يعني تكاليف باهظة ولوجستيات هائلة وهناك جيش من الزملاء يعملون ليل نهار، وبالتالي أرجو أن نتفهم أن التنفيذ شديد التعقيد والصعوبة ولا نكثر من الطلبات اللانهائية!".

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قررت تأجيل عقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، لتبدأ يوم 10 يوليو للشعبة العلمية و11 يوليو للشعبة الأدبية.

وجاء جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات

-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات

- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات.

بينما جاء جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الاربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة ( الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة

- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ٢٦ يوليو: اللغة الاجنبية الاولي لمدة ٣ساعات

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة

- الاثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة .

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