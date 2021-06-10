وفيات كورونا فى البرازيل تقترب من نصف مليون

قالت وزارة الصحة في البرازيل، الأربعاء، إنها سجلت 85748 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بالإضافة إلى 2723 وفاة بسبب مرض كوفيد-19.



ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 17 مليونا و122 ألفا و877 منذ بداية الجائحة، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى قرابة النصف مليون حيث سجلت 479515، وفقا لبيانات الوزارة.



وهذا ثالث أسوأ انتشار للمرض في العالم من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، والثاني من حيث عدد الوفيات.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.



وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

