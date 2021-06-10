«اختلفنا على ثمن السلاح».. نص اعترافات أحد متهمى مذبحة أبوحزام بقنا

حصلت "الدستور" على تحقيقات النيابة الخاصة بالحادث الذي وقع في قرية أبو حزام بنجع حمادي، والذي راح ضحيته 10 أشخاص وأصيب 6 آخرين.

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 4 متهمين من بينهم سيف. س. ع، مفتش تموين، متهم في قتل المجني عليه الأول سامي. ع، أخذًا بالثأر، فيما أطلق أقاربه النيران على سيارة ميكروباص، مات فيها 10 أشخاص وأصيب 6 آخرين، بينهم سيدات وأطفال.

وجرت تحقيقات النيابة برئاسة المستشار محمد المراغي، مدير النيابة، وتحت إشراف المستشار إيهاب، رئيس النيابة العامة بنجع حمادي، واعترف فيها المتهم.

وقال المتهم: "كنت أجلس في منزلي وقدم لي المجني عليه سامي عبد الشكور، بحوزته سلاح، فطلبت منه شراءه، وكان يريد 100 ألف جنيه لبيع ما بحوزته من سلاح".

وتابع المتهم: "نشبت بيننا مشادات كلامية، بسبب خلاف على ثمن السلاح، حتى قررت أن أحصل على السلاح منه عنوة، فأحضرت سلاحي وقتلته في ساحة أمام منزلي، ثم قررت دفن سلاحي المستخدم في الواقعة ودفن السلاح الذي كان بحوزة المتهم في التربة، وقررت مغادرة القرية، والسفر إلى القاهرة، وتحديدًا إلى منطقة المعادي، حيث تسكن شقيقتي، كنت أظن أنني هربت من الشرطة، إلا أنه تم القبض عليّ في النهاية".

ومن جهة أخرى أنكر المتهمون الباقون، الذين تم ضبطهم من عائلة المجني عليه الأول، من بينهم نجله، قيامهم بإطلاق النيران على سيارة ميكروباص، وقتل 10 أشخاص وإصابة 6 آخرين بداخلها، وتم ترحيل المتهمين إلى سجن خارج محافظة قنا، لدواعي أمنية، بعد أن قررت النيابة العامة، تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحريات المباحث، وفقًا لتفريغ كاميرات المراقبة، أن المتهمين الثلاثة، بمشاركة آخرين من عائلة السعدية، وهي عائلة المجني عليه الأول، أطلقوا النيران على السيارة، انتقاما، لمقتل المجني عليه الأول.

وأسفر الحادث عن مصرع، هدى سعيد نور، 8 سنوات، ومحمد سيد محمد، 22 سنة، وحنان حمادة شاكر، 20 سنة، ويوسف مسعود نور، 15 سنة، وعدل حسين أحمد، 45 سنة، وسامي عبد الشكور محمد، 43 سنة، وفتحي عمر محمد حسين، 30 سنة، ونور الدين عبد الشافي محمد 65 سنة، ة سعدات عبد الواحد محمد، ونجمية إسماعيل محمد، 45 ، 55 عاما، وعلاء عبد الصبور سائق السيارة.

وإصابة هدية شحات، وجمال عبد اللطيف، وصابرين أحمد، وأيوب وليد، 5 سنوات وثناء محمد، وناجح مسعد، 15 سن