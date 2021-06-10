2102 إصابة جديدة بكورونا فى تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية مساء الأربعاء عن وفاة 103 أشخاص بسبب الإصابة بفيروس كورونا وإصابة 2102 خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وعاود عدد الوفيات بالصعود ليتجاوز لأول مرة عتبة 100 حالة وفاة منذ الرابع من مايو الماضي بينما قفز عدد الإصابات اليومية إلى أكثر من ألفي إصابة بعد أن ظل تحت هذا الخط لأكثر من ستة أسابيع تحديدا منذ 24 أبريل الماضي.



وقال وزير الصحة فوزي مهدي اليوم إن تونس دخلت فعليا في موجة رابعة للوباء في ظل عودة الضغط على أقسام الإنعاش الخاصة بمرضى كوفيد19- في المستشفيات.



وتعهد رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس الأربعاء بتوفير إمدادات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتونس تصل إلى 600 ألف جرعة بنهاية العام الجاري.



يأتي ذلك بمناسبة زيارة رئيس الحكومة هشام المشيشي لمقر المنظمة في جنيففي مسعى لتسريع التزود باللقاحات وتكثيف حملات التطعيم في البلاد للحد من تفشي الفيروس.



ولم تتمكن تونس حتى الآن من تطعيم سوى حوالي 10 % من السكان البالغ عددهم قرابة 11 مليون نسمة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة التونسية، أن مليونا و223 ألفا و563 شخصا تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى أمس، وهو اليوم الـ(88) من الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس التاجي.

وأوضحت الوزارة - بحسب بيان على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك - أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم أمس الثلاثاء بالجرعة الأولى بلغ 30 ألفا و668 شخصا، في مختلف مراكز التلقيح المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية.

وذكرت أن العدد الإجمالي للذين تم تطعيمهم بالجرعة الثانية من اللقاح بلغ حتى أمس 352 ألفا و238 شخصا، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الذين قاموا بالتسجيل على منظومة "إيفاكس" التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ حتى أمس 2 مليون و311 ألفا و667 شخصا.

وجددت الوزارة دعوتها لكافة المواطنين والمواطنات الراغبين في تلقي التطعيم إلى التسجيل على منظومة "إيفاكس".

وفي سياق متصل، أكد رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي، استعداد منظمة الصحة العالمية لزيادة كمية الجرعات المقررة لتونس من لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتقريب آجال الحصول عليها.

جاء ذلك خلال لقاء المشيشي - الذي يزور جنيف حاليا - رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم.

وقال المشيشي - في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء - إنه أكد لرئيس المنظمة أن تونس لم تعد قادرة على انتظار شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين للحصول على المزيد من الجرعات رغم كفاءة المنظومة الصحية التونسية، إلا أنها لم تعد تتحمل الضغط الكبير عليها، مضيفا أن الحل هو في زيادة أعداد الملقحين.

وأشار إلى أن رئيس المنظمة قدم له عرضا لإدراج تونس ضمن الدول ذات الأولوية لإمدادها بالمزيد من اللقاحات من أوروبا وغيرها وذلك بحصولها على جرعات من دول لديها فائض في اللقاحات، مؤكدا أنه سيسعى لحصول تونس على اللقاحات خلال يونيو الجاري ويوليو المقبل كأقصى حد مع الحصول على بعض فوائض دول أخرى.