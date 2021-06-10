الخميس 10 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: سقوط صواريخ على قاعدتى بلد وفكتوريا دون خسائر

انفجار
انفجار

 أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، مساء الأربعاء، عدم تسجيل أية خسائر جراء سقوط صواريخ على قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين.


وأوضحت الخلية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن "ثلاثة صواريخ سقطت على قاعدة بلد الجوية مساء اليوم، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية".


وفي سياق متصل، أفاد مصدر أمني عراقي، مساء اليوم، استهداف قاعدة "فكتوريا" العسكرية قرب مطار بغداد بصاروخ كاتيوشا.


وقال المصدر، إن "قاعدة فكتوريا العسكرية الواقعة قرب مطار بغداد الدولي تعرضت قبل قليل لهجوم بصاروخ كاتيوشا".


وأضاف المصدر أن "صفارات الإندار سمعت داخل القاعدة".

 

وفي سياق أخر،  أعلنت خلية الإعلام الامني العراقي، الأربعاء، عن إحباط عملية إرهابية بعجلة مفخخة في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وذكرت الخلية، وفقا لقناة السومرية نيوز، أن "الاستخبارات العسكرية أحبطت عملية إرهابية بعجلة مفخخة في الانبار".

واضاف البيان أن "العملية تمت وفقا لمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية الى مفاصلها في قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة، التي اكدت وجود عجلة مفخخة مخبأة بأحد الاوكار في قرية محيريجة بصحراء راوة، كانت معدة لاستخدامها في تنفيذ عملية ارهابية بمحافظة الانبار".

وتابع أنه "وعلى إثر تلك المعلومة تحركت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وباسناد قوة من الفوج الثالث لواء المشاة الثامن وتمت مداهمة المخبأ والاستيلاء على العجلة المفخخة"، مشيرة الى ان مفارز هندسة الفرقة قامت بإخراج العجلة وتفجيرها تحت السيطرة دون حادث يذكر".

 

العراق

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