الجيش النيجيرى: مقتل 6 من إرهابيى داعش فى شمال شرقى البلاد

أعلنت القوات الأمنية في نيجيريا، مساء الأربعاء، أنها تمكنت من قتل 6 وإصابة الكثيرين من إرهابيي تنظيم داعش الإرهابي في غرب إفريقيا (بوكو حرام سابقًا).



ذكرت صحيفة "ذا بانش" النيجيرية، أن القوات المشاركة في عملية هادين كاي، قتلت ما لا يقل عن ستة أعضاء من داعش وجرحت كثيرين آخرين، في الوقت الذي حاول فيه إرهابيو داعش في غرب إفريقيا التسلل إلى بلدة ديكوا بولاية بورنو أمس.



وذكرت التقارير أن الإرهابيين المشتبه بهم قدموا ومعهم خمس شاحنات بها أسلحة ودراجات نارية وآخرين على الأقدام.



وكانت أمرت نيجيريا كافة المحطات التليفزيونية والإذاعية بتعليق العمل بتويتر فورًا، واصفة استخدامه بأنه غير وطني، حسب ما أفادت به هيئة الإذاعة الوطنية.

وأعلنت نيجيريا عن حجب المنصة العملاقة الجمعة، بعد يومين من حذف شبكة التواصل الاجتماعي الأمريكية تغريدة نشرت على حساب الرئيس محمد بخاري، لخرقها قواعد الموقع.

وقال رئيس الهيئة أرمسترونج اداشابا، في بيان: "على الإثر تُنصح محطات البث بإلغاء تويتر، والامتناع عن استخدام تويتر كمصدر لجمع المعلومات للأخبار".

وتابع: "سيكون من غير الوطني لأي محطة في نيجيريا مواصلة الاعتماد على تويتر المحجوب كمصدر لمعلوماتها".



ويحظى "تويتر" بشعبية في نيجيريا، حيث لدى أكثر من 39 مليون شخص حساب عليه، حسب استطلاع رأي أجرته "إن أو آي" وهي منظمة أبحاث ورأي عام.

واستدعى وزير الخارجية النيجيري جيوفري أونياما دبلوماسيين لعقد لقاء، الإثنين، في أبوجا، بعدما أصدر الاتحاد الأوروبي وعدة دول بيانًا مشتركًا أعربوا فيه عن مخاوفهم إزاء حجب "تويتر".

واعتبرت البعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا في نيجيريا، في بيان مشترك السبت الماضي: "أن حظر وسائل التعبير ليس الحل".

وقالت إن "الطريق نحو نيجيريا أكثر أمانًا يمر بمزيد من الاتصالات، وليس أقل"، مؤكدة ضرورة إقامة "حوار شامل ومشاركة المعلومات الحيوية في زمن وباء كوفيد".



وحذف "تويتر"، الأربعاء، تغريدة على حساب بخاري أشارت إلى الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد قبل أربعة عقود في سياق تحذير بشأن اضطرابات وقعت مؤخرا.



وأشار الرئيس وهو جنرال سابق إلى "أولئك الذين يسيئون التصرّف" في أحداث العنف الأخيرة في جنوب شرق البلاد، بعدما اتهم المسئولون انفصاليين بشن هجمات على الشرطة ومكاتب انتخابية.

والسبت، نفت رئاسة الجمهورية في نيجيريا أن يكون القرار ردًا على حذف تغريدة رئيس الدولة، مشيرة إلى مسائل تتعلق بمواجهة "التضليل والأخبار الكاذبة".