العراق وأمريكا يبحثان أفاق التعاون فى مجال النفط والطاقة

بحث وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل، مساء الأربعاء، مع السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر، أفاق التعاون في مجال النفط والطاقة، ودور الشركات الأمريكية في تطوير الصناعة النفطية في العراق.



وأكد إسماعيل، خلال لقائه بتولر، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الوزارة حريصة على زيادة فرص الاستثمار للشركات العالمية في العراق، وخصوصًا في قطاعات النفط واستثمار الغاز والطاقة النظيفة، تعزيزًا ودعمًا للاقتصاد الوطني، مشيدا بدور الشركات الأمريكية في تطوير الصناعة النفطية في العراق وخصوصاً شركات اكسون موبيل وشيفرون وهانيول وغيرها.



من جانبه، عبر السفير الأمريكي، عن رغبة شركات بلاده بتعزيز التعاون والمشاركة في المشاريع الاستثمارية في قطاع النفط والطاقة.



وفي سياق آخر، تجري السلطات العراقية حملة واسعة لتحديد هويات رفات المئات من ضحايا تنظيم داعش الإرهابي عثر عليهم في مقبرة جماعية هي واحدة من عشرات المقابر المماثلة التي خلفها التنظيم.

وتوجه العشرات من أهالي الضحايا صباح الأربعاء إلى مقر الطب العدلي في بغداد على أمل أن يتمكنوا من التعرف على ابن أو أخ أو زوج فقد في مجزرة سجن بادوش، في واحدة من أفظع جرائم التنظيم الذي سيطر على ثلث مساحة العراق بين عامي 2014 و2017.

وفي يونيو 2014، قام التنظيم الذي كان بصدد السيطرة على شمال غرب البلاد، بنقل نحو 600 رجل كانوا معتقلين في سجن بادوش، وغالبيتهم من الشيعة، في شاحنات إلى وادٍ قبل أن يقوم عناصره بإطلاق النار عليهم.

ولم تكتشف السلطات العراقية رفاتهم إلا بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من هزيمة التنظيم في مارس 2017.

وكان عباس محمد الذي أوقف الأمريكيون ابنه مهند في العام 2005 قبل نقله إلى بادوش واحدا ممن كانوا يجرون فحصا للدم صباح الأربعاء للمساعدة في التعرف إلى رفات ابنه.

وقال لفرانس برس: "أنا بحاجة لإجابة تريحني بعد 17 عاما لم أعرف فيها إن كان ابني حيا أو ميتا".

وبحسب الطبيبة ياسمين منذر رئيسة دائرة المقابر الجماعية في الطب العدلي في بغداد، تمّ أخذ "عينات دم من ما يقارب المائة عائلة حتى الآن في العاصمة"، بعدما أجريت العملية نفسها للعشرات في المحافظات الجنوبية.

وأضافت أن الاجراء نفسه سيتمّ في خمس محافظات أخرى أيضا لتحديد هويات الضحايا.

وترك تنظيم داعش الإرهابي، المسئول عن ارتكاب "إبادة جماعية" في العراق بحسب الأمم المتحدة وهي من أخطر الجرائم وفق القانون الدولي، نحو 200 مقبرة جماعية تضمّ ما قد يصل إلى 12 ألف ضحية.

ويعمل العراق، الذي لا يزال أيضا يكتشف مقابر جماعية من عهد صدام حسين، منذ سنوات على تحديد هويات ضحايا مراحل العنف العديدة التي مرت على البلاد.

وتجري مطابقة الحمض النووي المستخرج من عظام الفخذ أو الأسنان من رفات الضحايا مع عينات دم من أقربائهم.

ويعد العثور على آثار الحمض النووي من الرفات المعرضة للأمطار والحرائق وغيرها من العوامل لسنوات، أمراً صعباً، بحسب خبراء الطب الشرعي الذين يواصلون على الرغم من كل شيء تقديم خاتمة قانونية وعاطفية للأهالي.