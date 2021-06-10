الخميس 10 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جيل بايدن: دعم أفراد الجيش على رأس أولوياتى

جيل بايدن
جيل بايدن

قالت السيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن، إن دعم أفراد الجيش الأمريكي هو أحد أهم أولوياتها، مضيفة أنها، والرئيس الأمريكي جو بايدن، يعتبران أفراد الجيش أبطالًا.

وأعربت جيل بايدن - في كلمة أمام أفراد سلاح الجو الأمريكي المتمركزين في المملكة المتحدة مساء الأربعاء - عن فخرها كونها بينهم، واصفة إياهم بسفراء الولايات المتحدة إلى العالم.

وأكدت بايدن، أن مبادرة البيت الأبيض لدعم عائلات أفراد الجيش الأمريكي تستهدف توفير الرعاية لعائلات وأطفال أفراده.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرينته، وصلا إلى المملكة المتحدة، في أول رحلة خارجية له كرئيس للولايات المتحدة.

وبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن عملية إغلاق مرفق الاحتجاز الأمريكي في خليج جوانتانامو، وسط آمال بإتمام الإغلاق في كوبا بنهاية فترة ولايته الأولى.

وأفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن إدارة بايدن تواصل جهودها لإغلاق معتقل جوانتانامو في محاولة لتجنب انتكاسة سياسية وتريد إحراز تقدم قبل 11 سبتمبر، الذكرى العشرين للهجمات الإرهابية عام 2001 .

 وتعمل الإدارة على نقل بعض السجناء في المنشأة إلى دول أخرى، في حين سيتعين على الكونجرس السماح بنقل أي من المشتبهين بالإرهاب، بما في ذلك المتورطين في 11 سبتمبر، إلى منشأة احتجاز في أراضي الولايات المتحدة .

 ويوجد 40 شخصًا رهن الاعتقال في جوانتنامو، الذي افتتحه الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش في عام 2002.

وحاول الرئيس الأسبق باراك أوباما إغلاق المعتقل خلال فترة رئاسته لكنه واجه معارضة شديدة من الكونجرس .
 ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق حول الجدول الزمني للإغلاق.

واشنطن اشترت 500 مليون جرعة من لقاحات "فايزر" وتعتزم التبرع بها دولياً
وقال البيت الأبيض في الولايات المتحدة إن واشنطن قد قامت بشراء 500 مليون جرعة من لقاحات "فايزر" المضادة لفيروس كورونا وأنها تعتزم التبرع بهم على مستوى العالم.

وأضاف البيت الأبيض، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن واشنطن تنوي توزيع 200 مليون من هذه اللقاحات خلال العام الجاري.

وأكدت واشنطن أن العدد الباقي وهو 300 مليون سيتم توزيعه العام المقبل.

 

بايدن

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