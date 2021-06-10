«الغانم» يصل جنيف للاجتماع برئيس الاتحاد البرلمانى الدولى

وصل رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم إلى جنيف، مساء الأربعاء، في زيارة تستغرق يومين يجتمع خلالها، كممثل للبرلمانات العربية إلى رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باشيكو وعدد من مسؤولي الاتحاد.

ويأتي اجتماع الغانم، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية، مع باشيكو كممثل للمجموعة الجيوسياسية العربية، بالتنسيق مع رئيس الاتحاد البرلماني العربي صقر غباش، وذلك لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في أعقاب اعتداءات القوات الإسرائيلية على القدس وغزة وباقي الأراضي الفلسطينية مؤخرًا.

واستقبل الغانم لدى وصوله مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم، وسفير دولة الكويت لدى الاتحاد السويسري بدر التنيب وأركان المندوبية الكويتية.

وكان الغانم قد اقترح على الاجتماع البرلماني العربي الطارئ حول فلسطين، والذي عقد في الـ12 من مايو الماضي، تشكيل وفود برلمانية عربية، للتواصل مع ممثلي البرلمانات العالمية ورؤساء المجموعات الجيوسياسية في الاتحاد الدولي، وذلك لخلق مزيد من الضغط للتأكيد على عدالة قضية الشعب الفلسطيني.

وكانت الكويت أرسلت مساعدات إغاثية وطبية تزن 40 طنًا مهداة للشعب الفلسطيني من الجمعية الكويتية للإغاثة عبر العاصمة الأردنية عمان.

وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية، مساء الأربعاء، أن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو وصلت للعاصمة الأردنية عمان اليوم، وكان في استقبال أولى شحنات المساعدات السفير الكويتي لدى الأردن عزيز الديحاني، ووفد من مسئولي الجمعية الكويتية للإغاثة، وأمين عام الهيئة الخيرية الأردنية حسين العبادي.

من جهته، قال السفير الديحاني: "إن حملة المساعدات لفلسطين تأتي برعاية وزارتي الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية والخارجية الكويتيتين بمشاركة أكثر من 30 جمعية خيرية كويتية"، مضيفًا أن هذه أولى الطائرات من القافلة الجوية التي ستصل تباعًا وعلى متنها مساعدات إغاثية وطبية وغذائية.