السكة الحديد:  وقف قطارين على خط «القاهرة - القناطر» للتطوير

تقوم هيئة السكة الحديد بوقف تشغيل عدد ٢ قطار وذلك على الخط "القاهرة - القناطر"، وذلك في ظل التطوير والتحديث لنظم الإشارات وحرص الهيئة على تقليل فترات التقاطر للقطارات على خط "القاهرة - قليوب - القناطر".



وأوضحت هيئة السكة الحديد، أنها قرارها بوقف مؤقت لقطاري 525 و526 ركاب مابين القاهرة والقناطر الخيرية والعكس لقلة عدد الركاب بهم، وبديلا عنهم قطار 563 قيام القاهرة الساعة 17.40 وقطار 552 قيام من القناطر الساعه 18.50.

وقال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه في إطار رؤية مصر 2030 يتم تنفيذ في مجال مشروعات الطرق والكباري المشروعات بتمويل وطني، وبواسطة شركات وطنية مصرية وفيما يتعلق بمشروعات الوزارة المنفذة بشراكة إنجليزية.

وأشار الوزير إلى مشروعي إنشاء خطى مونوريل العاصمة و6 أكتوبر، ومشروع توريد 50 جرار جديد وإعادة تأهيل 50 جرار، ومشروع إنشاء خط سكة حديد بين المناشي ومدينة 6 أكتوبر، ومشروع إنشاء خط سكة حديد لنقل البضائع "بلبيس- العاشر من رمضان- الروبيكي".

- أبرز المشروعات المطروحة للاستثمار

واستعرض وزير النقل والمواصلات خلال اجتماع له، المشروعات المطروحة للاستثمار في الهيئة القومية للأنفاق ومنها مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق وكذلك مشروعات مجال النقل البحري المطروحة للاستثمار، ومنها مشروعات الهيئة العامة لموانئ الإسكندرية والدخيلة مثل إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض والحاويات (رصيف 100) بميناء الدخيلة و إدارة وتشغيل محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة فى المنطقة ما بين رصيف 92، ورصيف ميدتاب.

كما استعرض الوزير مشروعات الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، ومنها مشروع إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض (حاويات - بضائع عامة) سفاجا، ومشروعات هيئة ميناء دمياط مثل مشروع إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض خلفا لحاجز الغربى، وكذلك مشروعات قطاع الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية المطروحة للإاستثمار مثل مشروع انشاء المركز اللوجستي على مساحة 300 فدان المجاور للميناء الجاف بالسادس من أكتوبر.