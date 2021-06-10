الخميس 10 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيطرة على حريق نشب فى مخزن للكرتون بمسطرد

حريق فى مخزن للكرتون
حريق فى مخزن للكرتون

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق نشب في مخزن للكرتون بالشركة المصرية للزجاج والبلور بمسطرد، دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء حاتم الحداد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مخزن للكرتون بالشركة المصرية للزجاج والبلور بمسطرد.

وجرى إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، وعلى الفور انتقل العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، ورجال الحماية لموقع الحريق، وجرى الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، ومن ثم تمت السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح.

وبالفحص والمعاينة، تبين أن الحريق اندلع بمخزن الكرتون بالشركة، وأن المخزن مقام على 45 متر مربع، كما أن الحريق نشب بالمخزن كله، ولا توجد خسائر بالأرواح، وبفضل جهود رجال الحماية تم منع امتداد النيران لباقى أجزاء المصنع، فيما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائى لبيان أسباب الحريق. 

وفى سياق متصل، سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق نشب بمصنع للفايبر بمنطقة أبو الغيط بالقناطر الخيرية، دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء حاتم الحداد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع للفايبر بمنطقة أبو الغيط بالقناطر الخيرية.

وجرى إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، وعلى الفور انتقل العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، والعقيد هيثم شحاته وكيل الحماية، ورجال الحماية لموقع الحريق، وجرى الدفع ب 8 سيارات إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح.

وبالفحص والمعاينة، تبين أن الحريق نشب بمصنع للفايبر بمنطقة أبو الغيط بالقناطر الخيرية، وأن المصنع مقام على 500 متر مربع، مكون من دور أرضي وطابقين علويين، كما أن الحريق نشب بالمصنع كله، ولا يوجد خسائر بالأرواح، كما أنه يوجد بجواره منزل من الجهة اليمنى ومصنع من الجهة اليسرى، وبفضل جهود رجال الحماية جرى منع امتداد النيران لهما، فيما أمرت نيابة القناطر بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق.

الحماية المدنية النيران حريق مخزن إطفاء السيطرة علي حريق امن القليوبية قوات الحماية المدنية

الأكثر قراءة

ننفرد ببند خطير منح فرجانى ساسي حق الرحيل عن الزمالك

أمن الجيزة يكشف لغز العثور على جثة جزار ببولاق الدكرور

عقب تطبيق الغلق الكلي لمطلع «الدائري».. «المرور» يعلن الطرق البديلة لمحور الأوتوستراد

الصحة: 765 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و34 حالة وفاة

مجلس الوزراء يوافق على 11 قرارًا

سفير فرنسا بالقاهرة: مصر ستصبح قطبا إقليميا لتسييل الغاز بغرض التصدير للسوق الأوروبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

مصر.. جدل التحدى والنصر

د. القس صفوت البياضى

تجربة تستحق المتابعة والتكرار

جمال-أسعد

هذه نبوءاتهم

القس. رفعت فكرى

متصل الآن

خالد عكاشة

الدروس المستفادة من الحرب على غزة «2»

ماجد حبته

خط «تبون» الأحمر!

مينا أسعد كامل

في ذكرى رحيل المسكين الذي أتعب الكنيسة

نرمين يسر

ماذا بينك وبين نتفليكس يا مريام؟

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح»: يجب على إسرائيل الكف عن ربط انتقاد الأبارتهايد بمعادة اليهودية

للاستفزاز وليس الاحتفال .. لماذا تُعتبر "مسيرة الأعلام فى القدس" خطيرة؟

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تثبت أنها دولة فصل عنصري