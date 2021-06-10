السيطرة على حريق نشب فى مخزن للكرتون بمسطرد

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق نشب في مخزن للكرتون بالشركة المصرية للزجاج والبلور بمسطرد، دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء حاتم الحداد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مخزن للكرتون بالشركة المصرية للزجاج والبلور بمسطرد.

وجرى إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، وعلى الفور انتقل العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، ورجال الحماية لموقع الحريق، وجرى الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، ومن ثم تمت السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح.

وبالفحص والمعاينة، تبين أن الحريق اندلع بمخزن الكرتون بالشركة، وأن المخزن مقام على 45 متر مربع، كما أن الحريق نشب بالمخزن كله، ولا توجد خسائر بالأرواح، وبفضل جهود رجال الحماية تم منع امتداد النيران لباقى أجزاء المصنع، فيما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائى لبيان أسباب الحريق.

وفى سياق متصل، سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق نشب بمصنع للفايبر بمنطقة أبو الغيط بالقناطر الخيرية، دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء حاتم الحداد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع للفايبر بمنطقة أبو الغيط بالقناطر الخيرية.

وجرى إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، وعلى الفور انتقل العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، والعقيد هيثم شحاته وكيل الحماية، ورجال الحماية لموقع الحريق، وجرى الدفع ب 8 سيارات إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح.

وبالفحص والمعاينة، تبين أن الحريق نشب بمصنع للفايبر بمنطقة أبو الغيط بالقناطر الخيرية، وأن المصنع مقام على 500 متر مربع، مكون من دور أرضي وطابقين علويين، كما أن الحريق نشب بالمصنع كله، ولا يوجد خسائر بالأرواح، كما أنه يوجد بجواره منزل من الجهة اليمنى ومصنع من الجهة اليسرى، وبفضل جهود رجال الحماية جرى منع امتداد النيران لهما، فيما أمرت نيابة القناطر بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق.