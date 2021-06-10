5 مخالفات داخل القطارات تعرضك للغرامة المالية (إنفوجراف)

تعمل هيئة السكة الحديد على الحد من الأخطاء التي يقوم بها بعض الركاب تجاه مرفق السكة الحديد، والتي تتسبب في وجود مشاكل فنية داخل القطارات قد تسبب في تعطل مصالح المواطنين.



مخالفات داخل القطارات تعرضك للغرامة المالية

-العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات غرامة مائتين جنيه.

-حمل أي مواد قابلة للإشتعال:غرامة مائتين جنيه.

-النزول أو الصعود من والى القطارات أثناء مسيرها أو من الأماكن الغير مخصصة خمسون جنيهًا.

-التدخين داخل عربات القطارات أو بين طرقاتها أثناء الرحلة غرامة خمسون جنيهًا.

-الانتقال بين الأرصفة من الأماكن المخصصة لذلك ( الأنفاق/ الكباري) غرامة وقدرها 70 جنيهًا.

شارك الفريق كامل الوزير، وزير النقل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الأربعاء، في الاجتماع الأول للجنة البنية التحتية للنقل واللوجيستيات التابعة للجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال والغرف التجارية، بحضور طارق عادل، سفيرمصر بالمملكة المتحدة، انيسا داتي، المدير الإقليمي للمكتب التجاري بالقاهرة (بالإنابة عن سفير المملكة المتحدة بمصر)، ورؤساء وممثلي 20 من كبريات الشركة والبنوك والمؤسسات البريطانية الدولية.

في بداية كلمته، عبر وزير النقل عن تقديره وشكره للجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال والغرف التجارية على جهودها في الإعداد لهذه الندوة عن بُعد في ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة فرضها خطر فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت أن تتجاوز الإغلاق الكامل حيث لم يتوقف تنفيذ أي من مشاريعها الكبيرة خلال الفترة الماضية، كما بدأت تفتح أبوابها مرة أخرى لعودة الحياة الطبيعية في مجال السياحة مع اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة لاستمرار دورة النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.

وأضاف الوزير أن ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق قفز إلى المركز الـ28 عام 2019، مقارنة بمركزها في الـ118 عام 2014، وتتبنى مصر خطة طموحة في الاصلاح الاقتصادي حققت نجاحات كبيرة في فترة زمنية قصيرة نسبيًا بشهادة كبريات المؤسسات الدولية، وذلك في إطار قيادة سياسية واعية ورؤيتها لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وتابع أن مصر وقعت والمملكة المتحدة في ديسمبر 2020 بالقاهرة اتفاقًا شاملًا للتعاون دخل حيز النفاذ في يناير 2021 يؤسس للتعاون بين البلدين على المدى الطويل، حيث أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تستند إلى تاريخ من التعاون المشترك في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.