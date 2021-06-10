«مستقبل وطن» يستضيف «العناني» في ندوة عن أبرز إنجازات «الآثار» والوضع السياحي

نظم حزب مستقبل وطن، ندوة، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "أبرز انجازات وزارة السياحة والآثار، والوضع السياحي الحالي، بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة، والمهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

وشارك بالندوة كل من النائب أحمد الجندي أمين التدريب والثقيف بالحزب، والنائبة نورا عبد السميع رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، والدكتور هشام زعزوع أمين مساعد أمانة شئون السياحة والطيران بالحزب، والنائب يحيي عيسوي عضو مجلس النواب وأمين التنظيم بالحزب، وعددا من قيادات الأمانة العامة والأمناء المركزيين وأعضاء الحزب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب بعدد من المحافظات.

وفى بداية حديثه، رحب النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بالحاضرين فى مقر الأمانة العامة بحزب مستقبل وطن، وبالدكتور خالد العناني وزير السياحة، قائلا:" نرحب بضيف عزيز علينا له من الإنجازات بقطاع السياحة ولو أردنا أن نتحدث فيها نحتاج لأيام كثيرة".

وقال زعيم الأغلبية البرلمانية:" كمواطن مصري نرحب بحضور الوزير خالد العناني بمستقبل وطن، وأود أن لا نختصر ما يحدث من إنجازات في قطاع السياحة في حدث أو اثنين أو ثلاثة مثل حدث نقل المواميات الذي شعر كل مواطن مصري بالفخر تجاهه.. وأنا شخصيا رأيت هذا الحدث العظيم من الشارع وكان لائق بمصر والمصريين ..احنا عندنا كل يوم إنجاز في قطاع السياحة.. والوزير الحالي نموذجا رائع في أداء مهمته".

وأدار الجلسة، النائب احمد الجندي، أمين التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن، وبدوره أكد، أنه لا يخفى على أحد حجم الإنجازات التي تتم في قطاع السياحة والآثار في مصر خلال الفترة الأخيرة.

مصر تشهد طفرة إنمائية كبيرة خلال الفترة الأخيرة

ومن جانبها، قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن مصر تشهد طفرة إنمائية كبيرة خلال الفترة الأخيرة على كافة المستويات، ولو أتيحت الفرصة للحديث بشأنها سنحتاج لندوات كثيرة.

وأكدت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن هذه الطفرة تتماس بشكل مباشر مع قطاع السياحة، حيث الدولة المصرية تعد مقصد سياحي عالمي لما بها من تنوع كبير سياحيا وأثريا، ولكن الوضع تأثير كثيرا بعد كورونا وما تبعها من إشكاليات ذات علاقة بالطيران ووقفه، مشيرة إلى أن هذا القطاع كثيف العمالة وأحد ركائز الدخل القومي لمصر ولكن بعد كورونا أصبح القطاع يئن من كثرة الأعباء والعديد من المشاكل التى يتم التغلب عليها بالتعاون والتنسيق بين الحكومة والبرلمان.

ولفتت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إلى أن الحكومة تعاطت بشكل جيد مع الأزمة وغيرت الخطط والاستراتيجيات لتلافي الآثار السلبية ووضع حلول على أرض الواقع لمواجهة كل الإشكاليات والتأثيرات السلبية.

وقالت النائبة نورا على، إن هناك طفرة إنمائية فى قطاع السياحة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن مصر لديها مقومات تؤهلها لأن تكون فى هذه المكانة العالمية فى واحد من أبرز القطاعات، ولكن بسبب الجائحة مازال القطاع يعانى، متسائلة "ما هى آخر مستجدات الوزارة بشأن النهوض بالقطاع؟".

إشادة دولية كبيرة بموكب نقل المومياوات

وفى الوقت نفسه، قال هشام زعزوع، أمين مساعد امانة شئون السياحة بحزب مستقبل وطن، إن هناك إشادة دولية كبيرة بموكب نقل المومياوات، وسنشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة، متمنيا أن يكون هناك إحصائية بشأن الأماكن السياحية وتلقى العاملين بالقطاع لقاح كورونا، وأن المناطق ليست جميعها سواء من حيث الإصابة، حيث يوجد أماكن بها صفر إصابة واخرى إصابات متوسطة، واخرى عالية، وهذا يتطلب إحصائيات دقيقة لعدم وضعنا فى القائمة الحمراء.

وفى نفس الوقت، علق الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، قائلا:" السياحة تعني دخل قومى، عملة صعبة، وعمالة من كل منزل تقريبا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وأنه في عام 1964 كانت أول وزارة للسياحة، وكانت “سياحة وآثار”، ولكن تم فصلها بعد عامين، وفى 2011 تأسست وزارة الآثار، واندمجت عام 2019، وهذا يعود لاندماج القطاعين مع بعضهم البعض بصورة كبيرة، فالاكتشافات الأثرية الأخيرة نتج عنها الترويج لمصر بشكل غير مسبوق".

وأضاف العنانى، كم تم دمج بعض القطاعات بالوزارة لسهولة تعامل المستثمرين مع جهة واحدة، وفيما يخص التشريعات هناك حزمة من التشريعات بعضها خرج للنور، وأخرى مازالت فى إطار الإعداد لدعم القطاع، حيث تم تعديل قانون الآثار مرتين لتغليظ العقوبة والمحافظة على الآثار المصرية، وإنشاء هيئتين “الأولى” بقانون المتحف المصرى الكبير، و"الثانية" بقانون المتحف القومى للحضارة، بالإضافة لقانون بوابة العمرة المصرية، بالإضافة لمشروع قانون فى إطار الإعداد بشأن إنشاء صندوق السياحة والآثار، فالقانون الحالى يعتمد على مصدر واحد للدخل، مشروع القانون الذى نحن بصدد إنشاؤه يعتمد على أكثر من 15 موردا متنوعا للدخل.

واستكمل: "تم الانتهاء من مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، الذى يهدف للتعامل مع الوزارة فقط بدل من التعامل مع 27 جهة بشأن إنشاء المنشآت الفندقية والسياحية، والعمل على مشروع قانون بشأن الغرف السياحية وتنظيم الاتحاد، ومشروع قانون آخر بشأن إنشاء صندوق دعم العاملين فى قطاع السياحة.

تعديل قانون الآثار

ولفت وزير السياحة والآثار إلى أن الوزارة عملت على وضع استراتيجية للعمل في ضوء التكامل بين القطاعين، تضمنت البيئة التشريعية حيث تعديل قانون الآثار مرتين تضمن تغليظ العقوبة ومحاربة الحفر خلسة، ومواجهة الظواهر السلبية بقطاع السياحة والآثار، بجانب إنشاء هيئة المتحف المصري وهيئة الحضارة، وقانون بوابة العمرة وقانون صندوق السياحة والآثار، من أجل تعظيم الموارد، وأيضا قانون المنشآت الفندقية والسياحية للتسهيل على المستثمرين لإنهاء التراخيص، وسيتم الانتهاء منه قريبا، وأيضا قانون الغرف السياحية وتنظيم الاتحاد والذي لم يتم تعديله.

وأكد أن البيئة التشريعية ستضم أيضا قانون صندوق دعم العاملين فى القطاع السياحي فى وقت الأزمات، حيث من المنتظر أن سيكون له العديد من المزايا لصالح العمالة وسيكون بمساهمة أصحاب القطاع الخاص والحكومة أيضا قائلا:" سيكون قانون للتاريخ ونطمن الناس من خلاله من أجل تحفيز المواطنين على الترخيص السياحي".

وقال وزير السياحة والآثار، إن أعداد السائحين في مصر وصل لـ 13 مليون سائح 2019، والآن خلال أول 5 شهور في بداية العام الجاري 2021 وصلت لنحو 2 مليون سائح بنحو 40%من نسبة 2019 أي نحو 400 ألف شهريا، مشيرا إلى أن هذه النسبة جيدة مقارنة بالأسواق المحيطة.

وأكد أن الإيرادات في القطاع السياحي تقول دائما بأن المليون سائح يُدخل للدولة المصرية مليار جنيه بمعنى الـ13مليون سائح يدخل لمصر 13 مليار جنيه، مؤكدا أن الدولة المصرية تتعامل بحسم وردع بشأن الأمن والصحة في التعامل مع السائحين، ولا تقبل بأي تهاون في هذين الملفين خاصة في ضوء أزمة كورونا قائلا:" مش هستحمل حد يلمس شعره من سائح في مصر ...الفندق اللي هيقصر هقفله ومش هسمح بشكوى غير بكورونا.. الأمن والصحة خط حاسم للدولة المصرية فى التعامل مع السائحين".

ولفت وزير السياحة والآثار إلى أن الآمال كبيرة على السوق العربية خلال الفترة المقبلة، ولدينا رؤي كبيرة بشأن استفادة السوق المصري من ذلك.

وكشف عن تعاقد الوزارة مع شركة كندية إنجليزية لإعداد استراتيجية إعلامية للدعاية السياحية المصرية فى جميع دول العالم، مؤكدا أنه سيتم استلام هذه الاستراتيجية في الأول من يوليو المقبل.

وأكد أن هذه الاستراتيجية لها مؤشر جيد بشأن الدعاية السياحية للدولة المصرية، وأن اللجنة الوزارية للسياحة والآثار وافقت على تطبيق هذه الاستراتيجية من خلال حملة ترويجية دولية للسياحة لمدة 3 سنوات بتكلفة 30 مليون دولار في العام الواحد بواقع 90 مليون دولار.

وتحدث الدكتور خالد العناني، عن أوضاع القطاع الأثري في مصر منذ توليه المسؤولية في الحكومة بمارس 2016، مشيرا إلى أن دخل القطاع كان قليل للغاية ومن ثم تم وضع خطة للتطوير ورفع الأسعار بما يخدم عملية التطوير حيث وصلنا بدخل نحو 250 مليون جنيه إلا أننا اصطدمنا بكورونا بعد ذلك وأصبحنا الآن بنستلف المرتبات من وزير المالية.

ولفت إلى أنه رغم ذلك إلا أن الحكومة اجتهدت في عمل فعاليات أثرية جديدة وافتتاح العديد من الاكتشافات الأثرية على مدار الفترة الماضية، حيث استعرض بجانب ذلك العديد من فعاليات الافتتاحات الأثرية بمختلف المحافظات المصرية، وتضمنت العروض العديد من الصور للعاملين الذين شاركوا فى الافتتاحات والاكتشافات الآثرية المختلفة والتي تضمنت العديد منهم مرتديا الجلباب قائلا:" الجلاليب في الأقصر هي اللي رجت العالم فى الاكتشافات الآثرية وشرف لي أن أكون منهم".

سر طلب الرئيس بتأجيل موكب المومياوات الملكية

وكشف وزير السياحة والآثار، سر طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل موكب المومياوات الملكية بعد عرض خطة النقل من جانبه على الرئيس وذلك من أجل تطوير منطقة بحيرة عين الصيرة بجوار متحف الحضارة، حيث رأي الرئيس أنه لا يجوز أن يتم نقل المومياوات فى ظل وضع البحيرة المجاور لمتحف الحضارة في حالتها السابقة للتطوير والتى كانت سيئة وليست على المستوى المطلوب.

ولفت وزير السياحة إلى أنه تم التوافق على أن يتم تطوير منطقة عين الصيرة، بجانب منطقة ميدان التحرير، وجميع مؤسسات الدولة المصرية تعاونت من أجل ظهور هذا المشهد العالمي الذي جمع المصريين أكثر من فترة وصولنا لكأس العالم.

وقال وزير السياحة والآثار، إن كل ما يحدث من إنجازات وتطوير بقطاعي السياحة والآثار بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمويل مباشر من الدولة المصرية دون أن تدفع وزارة السياحة والآثار أي مليم فيها قائلا: "كل إنجازات قطاع السياحة والآثار بتوجيه مباشر من الرئيس السيسي ووزارة السياحة والآثار لم تدفع مليما في تمويلها".

بذاكر قبل لقاء الرئيس وبردوا الأسئلة بتيجي من بره المنهج

ولفت وزير السياحة والآثار إلى أنه في اللقاءات المستمرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي يفاجأ بكم المشروعات التى يعرضها الرئيس السيسي عليها ويوجه له العديد من الأسئلة بشأنها" قائلا:" بذاكر قبل كل لقاء مع الرئيس السيسي وبردوا الأسئلة بتيجي من بره المنهج".

وأكد أنه رغم كل هذه الجهود لا يعني أن "الوضع تمام"، لأننا لا يزال أمامنا الكثير بشأن متاحف متوقفة منها ما هو في المنيا والإسكندرية وبورسعيد وبني سويف، مشيرا إلى أن ما حدث أولويات ولكن لا يزال العمل قائم من أجل الأفضل فى قطاعي السياحة والآثار.

وفى نهاية الندوة، قدم المهندس أشرف رشاد الشريف، درع الحزب للوزير خالد العناني، تكريما لدوره الوطنى وعلى ما قدمه من انجازات فى وزارة السياحة والآثار، مقدما الوزير الشكر للحزب وقياداته.

ندوة حزب مستقبل وطن

ندوة حزب مستقبل وطن

ندوة حزب مستقبل وطن

ندوة حزب مستقبل وطن