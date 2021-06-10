قفزة فى أعداد مستخدمي الإنترنت: 95.4 مليون مشترك بخدمات المحمول

شهد سوق الاتصالات نشاطًا طفيفًا بعد أن ارتفع عدد المشتركين فى خدمات التليفون المحمول إلى 95.4 مليون مشترك بنهاية العام الماضى 2020 مقابل 95.3 مليون مشترك خلال العام السابق عليه، بزيادة بلغت 100 ألف مشترك خلال عام، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ولفت تقرير الإحصاء إلى أن عدد المشتركين فى التليفون الثابت سجل ارتفاعًا إلى حدود 9.9 مليون مشترك بنهاية عام 2020 مقابل 8.8 مليون مشترك خلال العام السابق عليه، بزيادة مليون مشترك خلال عام واحد فقط، وهو ما يفسره البعض لزيادة الإقبال على الاشتراك فى خدمات الإنترنت للعمل عن بعد تزامنًا مع جائحة كورونا.



أضاف الإحصاء، أن عدد مستخدمى الإنترنت سجل نموًا ملحوظا، حيث ارتفع عدد مستخدميه عن طريق التليفون المحمول إلى 52.4 مليون مستخدم خلال شهر ديسمبر من عام 2020 مقابل 39 مليون مستخدم خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، فيما بلغ عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق USB modem من 3.6 مليون مستخدم خلال ديسمبر 2019 لـ 4 ملايين مستخدم خلال شهر ديسمبر 2020.

يشار إلى أن مصر قد تقدمت خمسة مراكز فى مؤشر الإنترنت الشامل 2021 لتصبح في المركز 73 بين 120 دولة مقارنة بالمركز 78 عن العام السابق؛ كما احتلت المركز الرابع على مستوى الدول الإفريقية الواردة في المؤشر وعددها 29 دولة؛ وارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى 64.5 نقطة، مقارنة بـ61.8 نقطة في 2020، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن وحدة أبحاث الإيكونومست والذى نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وفيما يخص محور تكاليف خدمات الاتصالات، حققت مصر المركز 73 فى2021 مقارنة بـ 82 في عام 2020، محققة تقدما 9 مراكز مقارنة بالعام الماضى.