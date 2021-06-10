بعد عرض مقتنيات محمد عبده بمزاد في بريطانيا.. .«دار الكتب» لـ«الدستور»: لا تخصنا

نشرت جريدة "الدستور" يوم الأحد الماضي الموافق 6 يونيو تقريرا تحت عنوان «مقتنيات الإمام».. مخطوطات نادرة بخط يد محمد عبده للبيع في مزاد بريطاني، وهو مزاد "سوذبي" البريطاني للمزادات الذى أعلن عن بيع ثلاث مخطوطات هامة عبارة عن صور فوتوغرافية غير مسجلة للإمام ورائد الإصلاح الديني محمد عبده (1849_ 1905)، جنبًا إلى جنب مع مجموعة جديدة من كتاباته المطبوعة وأعماله المرجعية.

"الدستور" توجهت إلى الدكتورة نيفين محمد، رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، للتعرف على أبرز الإجراءات التي ستتخذها الدار من المزاد بعد إعلانه عن بيع مقتنيات الإمام محمد عبده.

من جانبها، أكدت الدكتورة نيفين لـ"الدستور" إن مقتنيات محمد عبده ليست من مقتنيات دار الكتب؛ وأن كل ما يخصه في دار الكتب من مخطوطات هي 3 مخطوطات، وأن المخطوطات التي عرضت في المزاد حديثة وليست من مقتنياته لدى الدار.

وأوضحت رئيس دار الكتب، أن "الدستور" عندما نشرت تقريرا لها عن المخطوطات كانت بالفعل يتم بيعها في المزاد؛ ومن المرجح انها مقتنيات شخصية تعود لورثته.

وكان قد كشف الموقع في بيان له، أن المجموعة الأولى من مخطوطات الإمام محمد عبده في الغالب باللغة العربية، بما في ذلك ترجمة عربية للكتب الثلاثة الأولى لجمهورية أفلاطون، ومقال قصير بعنوان (الأمثال وما ياجرا ماجرها من لوازيم الدؤرات في الاستقلال)، إضافة إلى مخطوطة أخرى باللغة العربية عبارة عن 10 صفحات، مكتوبة بخط أنيق بالحبر الأسود والأرجواني، تتضمن علي عبارات فرنسية بقلم الإمام محمد عبده مع ترجمات عربية بين السطور، إضافة الي ألواح من القماش الأسود تعود للقرن التاسع عشر.

وأوضح الموقع، أن المجموعة الثانية من مقتنيات الإمام تتضمن علي مخطوطة باللغة العربية في مواضيع مختلفة، بما في ذلك ملاحظات عن الهوية، والأسرة، والمجتمع، والجنس، والإنسانية، والتاريخ، والحرب، والتقاليد، والصناعة، والتعليم، والعمل، والتجارة، تعود الي أواخر القرن التاسع عشر/ أوائل القرن العشرين]، من 4 إلى (230 × 180 ملم) يبلغ عدد صفحاتها 50 صفحة، إضافة إلى مخطوطة عربية أنيقة بالحبر الأسود، مكتوبة بقلم رصاص، قطعة قماش حمراء مقطعة، وبعض الصفحات منزوعة.

وأشار موقع "سوذبي" للمزادات، إلى أن المخطوطتان أعلاه محفوظتين داخل صندوق أخضر من القماش عليه ملصق مغربي أحمر.

أما المجموعة الثالثة من مخطوطات الإمام محمد عبده هي عبارة عن جدول مخطوطات باللغة العربية للأحداث التاريخية ذات الترتيب الزمني / المقارنة المتعلقة بفلسطين والأرض المقدسة من 4000 قبل الميلاد و حتى 780 قبل الميلاد، تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر / أوائل القرن العشرين، وهى عبارة عن 9 صفحات يبلغ مقاس الصفحة بها (330 × 220 مم)، إضافة إلي (صحائف مفكوكة)، ومخطوطة بالحبر الأسود باللغة العربية، وبعضها مجعد ومقطع إلى حواف الأوراق.