الخميس 10 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

يوم جديد يوثق جرائم الاحتلال.. اعتقالات وإغلاق لمؤسسات فى الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى
الاحتلال الإسرائيلى

فى ظل الانتهاكات اليومية التى تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مؤسسة لجان العمل الصحي في مدينة رام الله بقرار عسكري.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 20 مواطنا من أرجاء مختلفة من الضفة الغربية، وأصابت آخرون في طوباس، فيما واصل المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك، ونفذوا مسيرة استفزازية في البلدة القديمة من القدس المحتلة، في يوم جديد من انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه.

إصابة 3 شبان بالرصاص

كما أصيب ثلاثة شبان بالرصاص الحي، أحدهم بجروح خطيرة، واعتقل اثنان آخران، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس.

وأفاد شهود عيان بأن مواجهات اندلعت في المدينة عقب اقتحام قوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز باتجاه الشبان، مما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بالرصاص الحي في الحوض وفي اليد، نقلوا إثرها إلى المستشفى.

واعتقلت قوات الاحتلال 20 مواطنا من عدة مناطق بالضفة، وفي طوباس، اعتقلت اثنين آخرين، وفي الخليل، اعتقل 3 مواطنين.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنا آخر بعد أن داهمت منزله وفتشته، وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، ستة مواطنين.

اقتحام المسجد الأقصى ومسيرة استفزازية للمستوطنين

كما اقتحم مستوطنون، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال. 

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، أن 138 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية.

وأبعدت سلطات الاحتلال عضو أقليم القدس في حركة فتح عوض السلايمة، عن حي الشيخ جراح في القدس وحي بطن الهوى في بلدة سلوان، لمدة 15 يومًا، بعد أن سلمته قرارًا بالإبعاد.

فيما شارك نحو 100 مستوطن، مساء اليوم، في مسيرة استفزازية جابت طرقات البلدة القديمة في القدس المحتلة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

الاحتلال يجرف أراضي في يطا ويستولي على أموال من محل صرافة بالخليل

وجرفت آليات الاحتلال، شارعين زراعيين بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأكد منسق الجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور أن قوات الاحتلال جرفت الشارع الزراعي الذي شق منذ عام 2019 والرابط بين بلدة يطا وخلة الضبع بمسافر يطا، والذي أخطر بالتجريف قبل أسبوع، كما جرفت شارع شعب البطم بالمسافر.

واستولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على أموال ومستندات من محل صرافة في الخليل. كما مسحت طواقم تابعة لسلطات الاحتلال أراضي في خربة "الحمة" بالأغوار الشمالية.

مستوطنون يشرعون ببناء بؤرة استيطانية غرب بيت لحم

وشرع مستوطنون ببناء بؤرة استيطانية في أراض تقع بين بلدتي الخضر ونحالين غرب محافظة بيت لحم، من خلال نصب "كرافانات" في منطقة "بانياس" تعود لمواطنين من بلدتي الخضر ونحالين، بهدف الاستيلاء على مزيد من الأراضي الزراعية وربطها بمستوطنتي "بيتار عيليت" و"دانيال" المقامتين على أراضي المواطنين.

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