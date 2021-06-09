وزير التعليم يعلن موعد نتيجة امتحانات الشهادات العامة

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الامتحانات في الشهادات العامة تتطلب من 7 إلى 10 أيام بعد انتهاء آخر امتحان.

جاء ذلك خلال رد وزير التعليم علي استفسار أحد طلاب الثانوية العامة عبر جروب طلاب وطالبات مصر على تطبيق واتس آب، وجاء نص السؤال:"حضرتك سبق وتحدثت يا دكتور إننا هنشوف الدرجة بتاعتنا أول ما ندوس submit في الامتحان.. فهل خلاص مبقاش في الميزة دي وهيبقى زي السنين اللي فاتت؟ "، فرد الوزير: "نتيجة الامتحانات في الشهادات العامة تتطلب من ٧ - ١٠ أيام بعد انتهاء اخر امتحان".