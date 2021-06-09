وزير التعليم لأولياء الأمور: «فيه دور تاني للطلاب الراسبين في الثانوية العامة»

الثانوية العامة

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على استفسار أحد أولياء الأمور عن وجود دور تاني هذا العام لطلاب الثانوية العامة، وهل الراسب في مواد له حق إعادة العام في جميع المواد أم مواد رسوبه فقط؟.

ورد الوزير عبر جروب بناء التعليم المصري على تطبيق واتس آب قائلاً:"القانون زي ماهو وهذه الأمور تسير مثل كل عام".

كما تساءلت ولية أمر طالبة عن وجود دور تاني وما موعده، فرد الوزير:«نعم هناك دور تاني ولم نحدد موعده بعد، لكن عادة ما يكون بعد انتهاء الامتحانات بأسبوعين أو أكثر قليلاً".