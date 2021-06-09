الخميس 10 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الثانوية العامة

وزير التعليم لأولياء الأمور: «فيه دور تاني للطلاب الراسبين في الثانوية العامة»

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على استفسار أحد أولياء الأمور عن وجود دور تاني هذا العام لطلاب الثانوية العامة، وهل الراسب في مواد له حق إعادة العام في جميع المواد أم مواد رسوبه فقط؟.

 ورد الوزير عبر جروب بناء التعليم المصري على تطبيق واتس آب قائلاً:"القانون زي ماهو وهذه الأمور تسير مثل كل عام".

كما تساءلت ولية أمر طالبة عن وجود دور تاني وما موعده، فرد الوزير:«نعم هناك دور تاني ولم نحدد موعده بعد، لكن عادة ما يكون بعد انتهاء الامتحانات بأسبوعين أو أكثر قليلاً".

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