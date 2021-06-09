«هزّ شباك الأهلي».. آخر هدف لـ فرجاني ساسي مع الزمالك (فيديو)

أخيرًا أسدل التونسي فرجاني ساسي، نجم نادي الزمالك، الستار على رحلته مع القلعة البيضاء التي امتدت 3 سنوات، حقق خلالها عددا من البطولات مع النادي وارتبط بجماهيره.

ساسي غرد عبر حسابه بموقع "تويتر"، مساء اليوم، قائلاً: "بكل فخر اعتز بالفترة الأهم في حياتي مع نادي الزمالك، ويعلم الله أني أخلصت بذمة وأمانه لهذا الكيان داخل وخارج الملعب ويبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقي لي في كل المحطات.. الخير فيما اختاره الله، وقريباً سأوضح كل الحقائق".

الرسالة علق عليها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موضحًا أن اللاعب كان يستطيع التوقيع لأي فريق في يناير أي قبل انتهاء التعاقد بستة أشهر وفقا للوائح.

وأضاف أنه لا يستطيع أن يحمل اللجنة السابقة المسئولية لأنها جاءت في وقت متأخر، وكان يجب أن يتم حسم الأمر قبل يناير الماضي، كما أن اللجنة الحالية لا تتحمل أيضا المسئولية.



وقال كارتيرون: "عتقد أن ساسي لن ينتظر لآخر لحظة ليحدد مصيره وفي نفس الوقت ليس لدي أي معلومة مؤكدة حول قراره النهائي، ولكن قد يكون وقع لناد آخر وقد يكون لا".

فترة وجود ساسي في الزمالك تعتبر من أبرز محطات حياته، ونشر موقع ترانسفير ماركت المتخصص في الإحصائيات، أرقام اللاعب مع الزمالك، مشيرًا إلى أن اللاعب شارك في 102 مباراة فسجل 16 هدفًا وصنع 17 آخرين لزملائه ـ دون حساب مشاركته ببطولة الكونفدرالية ـ ، بعدما شارك في 100 مباراة مع الصفاقسي التونسي سجل خلالها 9 أهداف وصنع 7 لزملائه، فيما شارك في 56 مباراة مع الترجي سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5 لزملائه بينما شارك مع ميتز الفرنسي في 40 مباراة فسجل هدفًا وصنع هدفين لزملائه قبل أن يُشارك في 9 مباريات مع النصر ولكنه لم يُسجل أي هدف بل صنع هدفين لزملائه.



