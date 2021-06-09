هل الصدفية من الأمراض الجلدية المعدية؟.. العلم يجيب

الصدفية حالة مزمنة من أمراض المناعة الذاتية تؤدي إلى تراكم سريع لخلايا الجلد، حيث يتسبب تراكم الخلايا هذا في ظهور قشور على سطح الجلد.

ويعد الالتهاب والإحمرار أمرًا شائعًا إلى حد ما، فقشور الصدفية النموذجية هي فضية مبيضة وتتطور في بقع حمراء سميكة، وفي بعض الأحيان، تتشقق هذه البقع وتنزف.

ووفقًا لما ذكره موقع "healthline" الطبى، فالصدفية هي نتيجة لعملية إنتاج الجلد المتسارع، وفيها تنمو خلايا الجلد بعمق في الجلد وترتفع ببطء إلى السطح، حيث تتطور القشور عادةً على المفاصل، مثل المرفقين والركبتين.

وتحدث عند الأشخاص المصابين بالصدفية، عملية الإنتاج هذه في غضون أيام قليلة، وبسبب هذا، فإن خلايا الجلد ليس لديها وقت للتساقط، حيث يؤدي هذا الإنتاج المفرط السريع إلى تراكم خلايا الجلد.

هل الصدفية من الامراض المعدية؟

تختلف أعراض الصدفية من شخص لآخر وتعتمد على نوع الصدفية، حيث يمكن أن تكون مناطق الصدفية صغيرة مثل قشور قليلة على فروة الرأس أو الكوع، أو تغطي غالبية الجسم.

وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لمرض الصدفية بقع حمراء بارزة وملتهبة من الجلد، قشور أو لويحات بيضاء مائلة للبياض على البقع الحمراء، بالإضافة الى الجلد الجاف، زحكة مستمرة حول البقع.

أكد الأطباء، أن الصدفية ليست معدية، ولا يمكن نقل حالة الجلد من شخص إلى آخر، ولن يؤدي لمس الآفة الصدفية على شخص آخر إلى إصابتك بهذه الحالة.

أوضح الأطباء، أنه قد يؤدي الضغط المرتفع بشكل غير عادي إلى زيادة فرص الإصابة بمرض الصدفية، لذا ينصح الخبراء بضرورة تقليل التعرض للتوتر والقلق.

ويتمثل علاج الصدفية إلى تقليل الالتهاب والقشور وإبطاء نمو خلايا الجلد وإزالة اللويحات، وذلك عن طريق الكريمات الموضعية، إضافة الى أجهزة التقشير.