«الأسئلة بتيجي من بره المنهج».. وزير السياحة يحكي عن أسرار اجتماعاته مع الرئيس السيسي

قال وزير السياحة والآثار خالد العنانى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يوجه طوال الوقت بتطوير قطاع السياحة والآثار، وأن كل ما يحدث من إنجازات وتطوير على الأرض نتيجة هذه التوجيهات والتمويل المباشر من الدولة دون أن تدفع وزارة السياحة والآثار أى مليم فيها.

وأضاف العنانى، خلال كلمته الأربعاء في ندوة حزب “مستقبل وطن”: "كل إنجازات قطاع السياحة والآثار بتوجيه مباشر من الرئيس السيسي، واللقاءات المستمرة مع القيادة السياسية أٌفاجأ بكم المشروعات وتوجيه العديد من الأسئلة بشأنها ومع أنى بذاكر قبل كل لقاء مع الرئيس لكن بردوا الأسئلة بتيجي من بره المنهج".

وأكد وزير السياحة والآثار، أن الدولة لديها خطة متكاملة بشأن المتاحف المتوقفة، منها ما هو في المنيا والإسكندرية وبورسعيد وبني سويف، مشيرًا إلى أن ما تم أولويات ولكن لا يزال العمل قائم من أجل الأفضل فى قطاعى السياحة والآثار.