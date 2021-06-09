وزير التموين يكشف الموقف بشأن إضافة المواليد الجدد بالبطاقات

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، إنه كان متوقعًا إمكانية إضافة المواليد الذين لم يضافوا على البطاقات التموينية منذ عام 2005 حتى الآن، ذاكرًا أنه كان تم تسجيلهم بالفعل لكن جائحة كورونا أجلت استكمال الأمر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه على الرغم من ذلك تتم إضافة مواليد الفئات الأكثر احتياجًا حتى طفلين للأسرة الواحدة، مناشدًا الفئات القادرة بالانتظار قليلًا حتى يتحسن الوضع الاقتصادي.

وأوضح أنه يتوقع إمكانية إضافة المواليد الجدد بالعام المالي 2022/2023، مشيرًا إلى تغطية خدمة التموين لـ 48% من سكان الجمهورية في إطار مبادرة حياة كريمة.

وذكر وزير التموين، أنه يتوقع إضافة من مليون إلى 3 ملايين مولود جديد على بطاقات التموين خلال الموازنة المقبلة.