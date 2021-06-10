يشمل 22 محطة.. مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة (إنفوجراف)

مشروع المونوريل يدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات، وتساهم هذه النوعية من المواصلات فيخفض معدلات التلوث البيئي وتخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة.

وأعلنت وزارة النقل من قبل أن مشروع قطاع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة الذي يبلغ طوله 56.5 كم بدءاً من محطة الاستاد بشارع يوسف عباس وحتى محطة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة بعدد 22 محطة حيث يتم تنفيذ أعمال الخوازيق والأعمدة والكمرات بطول المسار.

نستعرض في الإنفوجراف التالي معلومات عن مشروع المونوريل: