الخميس 10 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

يشمل 22 محطة.. مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة (إنفوجراف)

المونوريل
المونوريل

مشروع المونوريل يدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات، وتساهم هذه النوعية من المواصلات  فيخفض معدلات التلوث البيئي وتخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة. 

وأعلنت وزارة النقل من قبل أن مشروع قطاع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة الذي يبلغ طوله 56.5 كم بدءاً من محطة الاستاد بشارع يوسف عباس وحتى محطة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة بعدد 22 محطة حيث يتم تنفيذ أعمال الخوازيق والأعمدة والكمرات بطول المسار.

نستعرض في الإنفوجراف التالي معلومات عن مشروع المونوريل:

 

المونوريل
المونوريل
انفوجراف مونوريل العاصمة الإدارية معرفته مشروع

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