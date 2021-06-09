حجز مدير مخزن لحيازته 15 ألف لتر وقود مدعم في القاهرة

أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، حجز المدير المسئول عن مخزن بالقاهرة، عثر بدخله على 15 تنك حديد أحجام مختلفة بإجمالى 15 ألف لتر سولار بقصد بيعها في السوق السوداء، ٢٤ ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقي إخطارا من لإدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بورود معلومات وأكدتها التحريات قيام صاحب مخزن بمحافظة القاهرة، بتجميع كميات كبيرة من السولار لبيعها في السوق السوداء.

وقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن وتمكن رجال مباحث التموين من ضبط المدير المسئول عن المخزن، وعثر بدخله على 15 تنك حديد أحجام مختلفة بإجمالى 15 ألف لتر سولار بقصد بيعها في السوق السوداء، وتحرر محضر بالواقعة.

ألقى قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب استولوا على حوالى 200 طن بترول خام.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مباحث الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، أن 10عناصر إجرامية سبق اتهامهم في العديد من القضايا "سرقة، تبديد، تموين، سلاح أبيض، مخدرات، بلطجة، سلاح نارى" ومحكوم على أحدهم بالحبس سنتين فى قضية سلاح ناري كونوا تشكيلاً عصابيًا، تخصص سرقة المواد البترولية من خط البترول الخام القادم من ميناء الحمراء بمطروح إلى محطة كرير بالإسكندرية التابع لشركة أنابيب البترول عن طريق إحداث ثقوب وتثبيت محابس به ونقل المواد البترولية باستخدام سيارة مجهزة بفنطاس.

واعترف المتهمون بارتكاب 8 حوادث سرقة مواد بترولية وبلغت الكمية المستولى عليها حوالى 200 طن بترول خام، وأرشدوا عن "السيارة المستخدمة، 2 هيلتى، مولد كهربائي، ماكينة لحام، إسطوانة بوتاجاز، صاروخ، خراطيم سحب، كمية من المحابس".

وأضاف المتهمون، أنهم يقومون بتصريف المواد البترولية المستولى عليها لعملائهم مالكي مصانع الطوب بدائرة مركز العياط بالجيزة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأمر اللواء شريف زكي بإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.