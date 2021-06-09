الأربعاء 09 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز مدير مخزن لحيازته 15 ألف لتر وقود مدعم في القاهرة

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، حجز المدير المسئول عن مخزن بالقاهرة، عثر بدخله على 15 تنك حديد أحجام مختلفة بإجمالى 15 ألف لتر سولار بقصد بيعها في السوق السوداء، ٢٤ ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.
كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقي إخطارا من لإدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بورود معلومات وأكدتها التحريات قيام صاحب مخزن بمحافظة القاهرة، بتجميع كميات كبيرة من السولار لبيعها في السوق السوداء.
وقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن وتمكن رجال مباحث التموين من ضبط المدير المسئول عن المخزن، وعثر بدخله على 15 تنك حديد أحجام مختلفة بإجمالى 15 ألف لتر سولار بقصد بيعها في السوق السوداء، وتحرر محضر بالواقعة.

 

ألقى قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب استولوا على حوالى 200 طن بترول خام.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مباحث الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، أن 10عناصر إجرامية سبق اتهامهم في العديد من القضايا "سرقة، تبديد، تموين، سلاح أبيض، مخدرات، بلطجة، سلاح نارى" ومحكوم على أحدهم بالحبس سنتين فى قضية سلاح ناري كونوا تشكيلاً عصابيًا، تخصص سرقة المواد البترولية من خط البترول الخام القادم من ميناء الحمراء بمطروح إلى محطة كرير بالإسكندرية التابع لشركة أنابيب البترول عن طريق إحداث ثقوب وتثبيت محابس به ونقل المواد البترولية باستخدام سيارة مجهزة بفنطاس.

واعترف المتهمون بارتكاب 8 حوادث سرقة مواد بترولية وبلغت الكمية المستولى عليها حوالى 200 طن بترول خام، وأرشدوا عن "السيارة المستخدمة، 2 هيلتى، مولد كهربائي، ماكينة لحام، إسطوانة بوتاجاز، صاروخ، خراطيم سحب، كمية من المحابس".

وأضاف المتهمون، أنهم يقومون بتصريف المواد البترولية المستولى عليها لعملائهم مالكي مصانع الطوب بدائرة مركز العياط بالجيزة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأمر اللواء شريف زكي بإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

محافظة القاهرة مباحث القاهرة مواد بترولية التموين المباحث الجنائية سرقة مواد بترولية السوق السوداء

الأكثر قراءة

أمن الجيزة يكشف لغز العثور على جثة جزار ببولاق الدكرور

أمل جديد.. ما بعد توجيه الرئيس بالتوسع فى زراعة الكلى

يوسف زيدان: لا جدوى من الجدال الديني.. وعلينا أن نهتم بتطوير العقول (حوار)

عقب تطبيق الغلق الكلي لمطلع «الدائري».. «المرور» يعلن الطرق البديلة لمحور الأوتوستراد

«الأسئلة بتيجي من بره المنهج».. وزير السياحة يحكي عن أسرار اجتماعاته مع الرئيس السيسي

أسامة الأزهري يعلق على الهجوم الذي تعرض له بسبب «الإذن بالذكر»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

مصر.. جدل التحدى والنصر

د. القس صفوت البياضى

تجربة تستحق المتابعة والتكرار

جمال-أسعد

هذه نبوءاتهم

القس. رفعت فكرى

متصل الآن

خالد عكاشة

الدروس المستفادة من الحرب على غزة «2»

ماجد حبته

خط «تبون» الأحمر!

مينا أسعد كامل

في ذكرى رحيل المسكين الذي أتعب الكنيسة

نرمين يسر

ماذا بينك وبين نتفليكس يا مريام؟

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح»: يجب على إسرائيل الكف عن ربط انتقاد الأبارتهايد بمعادة اليهودية

للاستفزاز وليس الاحتفال .. لماذا تُعتبر "مسيرة الأعلام فى القدس" خطيرة؟

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تثبت أنها دولة فصل عنصري