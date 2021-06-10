تشييع جثمان إمام بالأوقاف قتل على يد طالبة هندسة بالمنصورة

شيع أهالي قرية الصلاحات التابعة لمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، إمام و خطيب الأوقاف الذي قتل على يد أحد اقاربه، بعد أن صرحت النيابة بدفنه .

وكانت قرية الصلاحات التابعة لمركز بني عبيد بالدقهلية، قد شهدت مصرع إمام وخطيب مسجد بوزارة الأوقاف على يد أحد أقاربه.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية بالدقهلية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة بني عبيد، بإخطاره من مستشفى دكرنس العام بوصول الشيخ وليد عمر عز الدين، في العقد السادس من العمر، من قرية الصلاحات مركز بني عبيد، جثة هامدة ادعاء تعدي من آخرين.

وانتقلت مباحث بني عبيد إلى مكان الواقعة، وتبين أن وراء الواقعة شاب يدعي «ع. ا» طالب بكلية الهندسة، وهو أحد أقارب القتيل، من ناحية المصاهرة، وتمكنت مباحث المركز من إلقاء القبض عليه.

وبالفحص تبين أن المتهم ترصد للمجني عليه بسلاح أبيض وطعنه عدة طعنات نافذة في الوجه؛ مما تسبب في مصرعه في الحال.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل قتله للمجنى عليه بأنه وجه له عدة شتائم وهدده بحبسه هو وشقيقه.

مصرع عامل تركيب رخام صعقًا بالكهرباء في المنصورة



كما لقي عامل تركيب رخام مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء استخدامه الصاروخ الكهربائي في تركيب رخام بعقار "تحت الإنشاء" بمنطقة سامية الجمل، في المنصورة، بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية ، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من مستشفى الطورائ بالمنصورة بوصول المدعو "عبدالله عادل حسن عبد الحفيظ " 26 سنة، عامل تركيب رخام ، ومقيم شارع " عشرة " دائرة قسم ثان المنصورة (جثة هامدة - إدعاء صعق كهربائي).

بانتقال الضباط والفحص وبسؤال خاله المدعو "محمد المرسي علي شطا " 24 سنة، نقاش، ومقيم بذات العنوان قرر بأنه حال قيام نجل شقيقته بتركيب رخام بعقار "تحت الإنشاء" كائن بمنطنة سامية الجمل دائرة القسم، صعقه التيار الكهربائي أثناء استخدامه الصاروخ الكهربائي ووفاته على إثر ذلك، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/5420 إداري قسم أول المنصورة، وجارى استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتتولى النيابة التحقيقات.