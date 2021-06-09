مرصد الأزهر: التصدي لنشر الشذوذ واجب شرعي ومجتمعي

تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بمزيد من الاشمئزاز، الصورة التي نشرتها منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بسفارة إحدى الدول لدى مملكة البحرين، التي جمعت علم تلك الدولة جنبا إلى جنب مع علم قوس قزح، الذي يرمز للشواذ، وما تبعه من استنكار لبعض النواب البحرينيين، متمثلا في بيان رافض لهذا السلوك، معتبرا هذا الفعل هو استفزاز صارخ لمشاعر الشعب البحريني العربي المسلم، وهو ما يتعارض مع الآداب والأخلاق التي أجمعت عليها الإنسانية وكل من له ذوق سليم وفطرة راقية.

وقدر مرصد الأزهر موقف النواب البحرينيين ويقظتهم وتصديهم لحملات التغريب والغزو الثقافي، ورفضهم هذا السلوك غير المقبول في ثقافتنا وأعرافنا الإسلامية والعربية، بل والإنسانية، مؤكدا أن الشذوذ هو سلوك ترفضه الأديان كافة، وتأباه الطبائع البشرية السوية، ولا يمكن تبريره أو استساغته تحت أي ظرف من الظروف.

وشدد مرصد الأزهر على أهمية دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والتوعوية والثقافية في التصدي لهذه الحملات الموجهة والممنهجة، التي تستهدف تشويه الثقافة والحضارة الإسلامية والعربية، وإحداث خلط متعمد بين فئات الأطفال والشباب العربي، لتقبل هذه السلوكيات المنحرفة والمحرمة، مؤكدا أن التصدي لنشر هذه الجرائم هو واجب شرعي ومجتمعي، مشددا على ضرورة تضمين ذلك في المناهج التربوية والتعليمية خاصة لدى النشء الصغير.

كان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بمزيد من الاشمئزاز، الصورة التي نشرتها منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بسفارة إحدى الدول لدى مملكة البحرين، والتي جمعت علم تلك الدولة جنبا إلى جنب مع علم قوس قزح الذي يرمز للشواذ، وما تبعه من استنكار لبعض النواب البحرينيين.