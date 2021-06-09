إصابات بالاختناق فى اقتحام الاحتلال للمنطقة الشرقية بنابلس

أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، الليلة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة خلال اقتحامها المنطقة وانتشارها في محيط مقام يوسف؛ تمهيدا لاقتحامه من قبل المستوطنين، مما أدى لإصابة عدد من المواطنين وهم داخل منازلهم بحالات اختناق، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال منعوا مركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول للمصابين، لافتة إلى أن مواجهات في المنطقة، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب الشبان.

وفى وقت سابق من اليوم، صرح عضو المجلس الثوري، المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامة القواسمي، بأنه يجب على إسرائيل الكف عن ربط انتقاد نظام الأبارتهايد الذي تفرضه على الشعب الفلسطيني واحتلالها الاستعماري، بمعادة اليهودية والسامية.

وقال القواسمي في بيانه، اليوم إن أغلبية اليهود في الولايات المتحدة ودول أخرى ينتقدون ويرفضون الاحتلال ونظام الأبارتهايد الإسرائيليين، فهل هؤلاء اليهود هم أيضا ضد اليهودية والسامية؟

وأكد القواسمي أن إسرائيل والحركة الصهيونية من وراءها تهدفان إلى تعميق الاحتلال وشرعنته، تحت غطاء الدين ومعاداة السامية، الأمر الذي لم يعد ينطلي على شعوب العالم.

وأوضح القواسمي أن المسيرات الضخمة والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي التي انتقدت ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على الشعب الفلسطيني وخاصة في أمريكا، دليل قوي على أن الشعوب ترفض ربط انتقاد الاحتلال المخالف للشرعية الدولية وعدوانه واحتلاله لدولة فلسطين، بمعاداة السامية واليهودية.

كما شرع مستوطنون ببناء بؤرة استيطانية في أراض تقع بين بلدتي الخضر ونحالين غرب محافظة بيت لحم.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لمراسلنا، إن مستوطنين شرعوا بإقامة بؤرة استيطانية من خلال نصب كرافانات في منطقة بانياس تعود لمواطنين من بلدتي الخضر ونحالين.