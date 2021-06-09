بعد قصف مطار بغداد.. صافرات الإنذار تدوي في العاصمة العراقية

أطلقت صافرات إنذار، مساء الأربعاء، في العاصمة العراقية بعد قصف مطار بغداد.

ودخلت قواعد عسكرية حالة الإنذار القصوى، نظرا لقصف مطار بغداد، وفقا لقناة العربية الحدث.

وتعرضت قاعدة فكتوريا التي تضمّ عسكريين أمريكيين في مطار بغداد لهجوم صاروخي.

كانت خلية الإعلام الأمني التابعة لرئاسة الحكومة العراقية أعلنت سقوط ثلاثة صواريخ على قاعدة "بلد" الجوية، في شمال بغداد، الأربعاء.

وذكرت الخلية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية أنه "سقطت ثلاثة صواريخ على قاعدة بلد الجوية مساء اليوم الأربعاء، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية".

كانت القاعدة التي تضم متعاقدين أمريكيين قد تعرضت قبل نحو شهر لأربعة صواريخ كاتيوشا دون أن تسفر عن سقوط ضحايا.

وفي 18 أبريل، استهدفت القاعدة بعدة صواريخ أدت إلى إصابة اثنين من قوات الأمن العراقية، وبعد أيام، استهدفت ثلاثة صواريخ كاتيوشا مطار بغداد، أحدها سقط قرب قاعدة "فيكتوريا".

ويأتي استهداف قاعدة بلد بعد 3 أيام من تعرض مركز بغداد للدعم الدبلوماسي (BDSC) قرب مطار بغداد الدولي لهجوم صاروخي.