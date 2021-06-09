دراسة: استمرار أعراض الأرق منذ الطفولة مرتبط بالاضطرابات المزاجية

أظهرت دراسة طولية مدتها 15 عامًا أن أعراض أرق الأطفال التي تستمر حتى مرحلة البلوغ هي محددات قوية لإضطرابات المزاج والقلق لدى الشباب.



وأكدت النتائج المتوصل إليها فى كلية الطب جامعة "بنسلفانيا" الأمريكية على أن أعراض الأرق المستمرة منذ الطفولة حتى المراهقة والبلوغ، ارتبطت بزيادة خطر المعاناة من الإضطرابات الداخلية بمقدار 2,8 ضعفا .



وقال الدكتور"جوليو فرنانديز ميندوزا"، أستاذ الطب النفسى طب النوم السلوكى فى "معهد بنسفانيا لأبحاث النوم" : وجدنا أن حوالي 40٪ من الأطفال لا يتغلبون على أعراض الأرق لديهم فى مع بلوغهم مرحلة المراهق، إلا أن البعض الآخر يصبح أكثر عرضة لخطر إضطرابات الصحة العقلية فى وقت لاحق خلال مرحلة البلوغ المبكرة" .



وأوضح الباحثون أنه تم تحليل البيانات الخاصة بمجموعة من الأطفال فى عينة سكانية من 700 طفل بمتوسط عمر 9 سنوات .. تابع الباحثون بعد 8 سنوات مع 421 مشاركًا عندما كانوا مراهقين (متوسط العمر 16 عامًا ) والآن بعد 15 عامًا مع 492 منهم عندما كانوا صغارًا (متوسط العمر 24 عامًا ) .



وتم تعريف أعراض الأرق على أنها صعوبات متوسطة إلى شديدة في بدء النوم أو الحفاظ عليه. تم الإبلاغ عن الأعراض من قبل الوالدين في مرحلة الطفولة وتم الإبلاغ عنها ذاتيًا في مرحلة المراهقة وصغار البلوغ. تم تعريف وجود الاضطرابات الداخلية على أنه تقرير ذاتي عن تشخيص أو علاج لاضطرابات المزاج أو القلق .



وتم تعديل النتائج حسب الجنس ، والعرق / العرق ، والعمر ، وأي تاريخ سابق من الاضطرابات الداخلية أو استخدام الأدوية لمشاكل الصحة العقلية. وفقًا للمؤلفين ، فقد ثبت أن أعراض الأرق في مرحلة الطفولة مرتبطة بالاضطرابات الداخلية ، والتي تشمل اضطرابات الاكتئاب واضطرابات القلق.



وقالت فيرنانديز ميندوزا :"تشير هذه النتائج الجديدة كذلك إلى أن تدخلات النوم المبكرة لها ما يبررها للوقاية من مشاكل الصحة العقلية في المستقبل ، لأن الأطفال الذين تحسنت أعراض الأرق لديهم بمرور الوقت لم يكونوا أكثر عرضة لخطر الإصابة باضطراب المزاج أو القلق مثل الشباب".