الأربعاء 09 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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مصر

«التخطيط»: تطوير 266 مركزًا من أصل 308 مراكز تكنولوجية على مستوى الجمهورية

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط

كشف اللواء محمد عزي، المشرف العام على مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الانتهاء من تطوير 266 مركز تكنولوجى بالنظام المركزى من أصل 308 مراكز تكنولوجى موزع على مستوى الجمهورية تقدم حوالى 140 خدمة فى المتوسط، مشيرًا إلى أنه من المستهدف الإنتهاء من تطوير كافة خدمات المحليات بالمراكز التكنولوجية بنهاية العام الحالى 2021.
 

أضاف مسؤول التخطيط، فى تصريحات الأربعاء، أن المراكز التكنولوجية المتنقلة أو الثابتة تسهم فى إتاحة الإدارة اللامركزية لجميع مراكز الوحدات المحلية من خلال نظام الشباك الواحد، بما يضمن القضاء على البيروقراطية والمدفوعات غير الرسمية، مع إتاحة خدمة الاستعلام عن حالة الطلب المقدم وموقف الخدمة من خلال نظام "QR" عبر الإنترنت، فضلًا عن دورها فى إتاحة مؤشرات أداء أمام متخذى القرار سواء الخاصة بالمخالفات أو المحاضر أو عدد الرخص، ورصد أسباب توقف أو تعطل إنجاز بعض الخدمات.

أشار إلى أن الوزارة حاليًا تسعى لحل مشكلة تأخر إتمام بعض خدمات المحليات نتيجة معوقات تتعلق بموافقة جهات خارجية مثل العدل والكهرباء، حيث يجرى العمل حاليًا على ربط المراكز التكنولوجية إلكترونيًا بالمنصة الموحدة للكهرباء والشهر العقارى، وسيتم إتاحته تلك الخدمات قريبًا للإسراع فى تقديم الخدمات وتسهيلها على المواطن.
 

أضاف المشرف العام علي مشروع تطوير المحليات أنه تم التنسيق مع وزارة المالية لإتاحة الإيصال المميكن بدل من الإيصال الورقى بحيث يمكن رصد المتحصلات النقدية لخدمات المحلية بشكل دقيق ولحظى من قبل متخذى القرار، فضلًا عن إتاحة عربات مراكز تكنولوجية متنقلة مربوطة إلكترونيًا بالجهات ذات الصلة بالخدمات المطلوبة، وتعمل بنظام الأرشفة الإلكترونية بحيث لا يتم تداول المكاتبات بين الإدارات مما يقلل الوقت الزمنى المستغرق للحصول علي الخدمات وتيسيرًا على طالب الخدمة.

التخطيط مشروع المحليات مراكز تكنولوجية خدمات

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