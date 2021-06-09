الخميس 10 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

ملك النباتات.. الفوائد الصحية لعشبة «الشيرفيل» المذهلة

عشبة الشيرفيل
عشبة الشيرفيل

تحتوى الطبيعة على الكثير من الأعشاب التى لها الكثير من الفوائد الصحية والتى يغقلها الكثيرون، ومن هذه النباتات عشبة "الشيرفيل" والتى تشبه نبات البقدونس.

يطلق على النبات أيضًا اسم Garden chervil، موطنها الأصلي القوقاز وانتشر من قبل الرومان في جميع أنحاء أوروبا.

ففى التقرير التالى أكد الأطباء وفقا لموقع " healthybuilderz" الطبى، أن نبات "الشيرفيل" له العديد من الفوائد المذهلة، وهو ما تسلط عليه “الدستور” الضوء في السطور التالية

«التغذية العامة»

نبات "الشيرفيل" من النباتات الغنية بالعناصر الغذائية الهامة، حيث يحتوي على فيتامينات A و B و C، فمن المعروف أن فيتامين A ضروري لنظر الإنسان كما أنه يساهم في سلامة الجلد والأغشية المخاطية بشكل عام.

ومن ناحية أخرى، يساعد فيتامين ب على تعزيز وظيفة الجهاز العصبي الذي يغطي التعلم والتفكير والذاكرة والإحساس، كما أنه يساهم في نمو دماغ الطفل أثناء الحمل.

وأشار الأطباء أن عشبة "الشيرفيل" يساعد فى تعزيز دفاعات الجسم ضد العدوى والمرض، بالإضافة الى تعزيز وظيفة مادة الكولاجين

كما يحتوي الشيرفيل، على الكالسيوم المفيد لصحة العظام، بالإضافة الى النحاس والحديد والمغنيسيوم، المنغنيز والصوديوم والبوتاسيوم والزنك، المعادن التى تساعد فى الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي والتئام الجروح.

«الاستخدامات الطبية لعشبة الشيرفيل»

لدى نبات "الشيرفيل" العديد من الاستخدامات الطبية، حيث يمكن استخدام هذه العشبة كمنشط للجلد، مما يسمح لها بمعالجة الأمراض الجلدية المختلفة مثل حب الشباب والأكزيما. 

كما أنه يساعد في التخلص من البواسير وتحسين تدفق الدم وتقليل ارتفاع ضغط الدم، حيث يمكن أيضًا شرب شاي "الشيرفيل" لتخفيف الأنفلونزا والسعال ونزلات البرد وتهدئة العيون المتعبة.

ويعد نبات "الشيرفيل"  أحد خيارات الغذاء الصحي، لذلك فإن إضافته إلى وصفات الوجبات المختلفة تساعد في تعزيز صحة الإنسان، والحماية من خطر الإصابة بالكثير من الأمراض.

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