عارضة بـ«ديارنا» ترفع شعار «الحياة تبدأ بعد الستين»

تحت شعار “حلمك لا يعرف وقت ولا سن"، قررت هناء عبد الرحمن أن تصنع لنفسها بصمة مميزة في عالم المشغولات اليدوية وأن تكون إحدى عارضات معرض ديارنا للأثاث والمفروشات المنزلية التي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي .

بدأت د. هناء عبد الرحمن رحلتها مع الشغل اليدوي بعد سن الستين، وقد شجعها على ذلك حبها للخياطة الذي بدأ منذ الصغر عندما كانت تجلس مع جدتها وتراقبها بدقة لانبهارها بموهبتها في الخياطة.

وقررت هناء التفرغ لدراستها، واستطاعت أن تلتحق بكلية الطب وأصبحت دكتورة أشعة تشخيصية وبعد وصولها إلى سن المعاش؛ قررت أن تتعلم وتدرس الخياطة وتمكنت من صناعة منتجات جميلة من "الكويلت".

تشارك د.هناء فى معارض ديارنا، وتؤكد إن الصناعات اليدوية مثلما تحقق عائد مادي فهي أيضا تساهم في رفع العامل النفسي بشكل جيد لأن ألوانها تخلق البهجة.

وأضافت هناء إن مشاركتها في معرض ديارنا كان سبب في وجود نسيج اجتماعي قوي بالنسبة لها..

وأكدت أن رسالتها لكل السيدات "لما تجيلك فرصة تتعلمي حاجة جديدة ما تكسليش.. أنا اتعلمت بعد الـ60.. الشغف مايعرفش لا سن ولا ميعاد" .



ويعد المعرض مخصصا لتجهيز العرائس من منتجات الأثاث والمفروشات والسجاد والاكسسوار المنزلي والسلع المعمرة، وذلك بصالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، ويشمل المعرض مستويات متنوعة من المعروضات بما يناسب مختلف الإمكانات المادية والأذواق.

ويشارك في المعرض ٣٠٠ عارض من بينهم ٢٠٠ عارض لمنتجات الأثاث من صغار المنتجين التابعين للجمعيات التعاونية الإنتاجية ومنتجى مدينة الاثاث بدمياط، كما يشارك في المعرض ١٠٠ عارض لمستلزمات المفروشات من منتجات الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة من محافظات القاهرة، الوادى الجديد، شمال وجنوب سيناء، الفيوم، الغربية، دمياط المنوفية، القليوبية، الإسكندرية، أسوان، سوهاج والبحر الأحمر.

كما يشارك بالمعرض "شركة الأزياء الراقية" بسلع معمرة واستهلاكية لاستكمال منظومة تجهيز العرائس من أجهزة وأثاث ومفروشات.