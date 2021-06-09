رئيس «العالمية لعلماء الصوفية»: التصوف في مصر له ثقل وقوة كبيرة

أكد الدكتور مسعود رضا الرفاعي، رئيس الأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية، أن التصوف في مصر له ثقل كبير وهذا ما جعل الأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية تقوم بعقد لقاءات وجلسات مع شيوخ الطرق ورؤساء المؤسسات الدينية والبحثية الصوفية في مصر.

وتابع "الرفاعي" لـ"الدستور"، أن التصوف في مصر أصبح جانب هام جداً في حياة المصريين، وهذا ما يجب أن يعلمه الجميع لذلك تطلعت الأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية لعقد تعاون بينها وبين شيوخ الزوايا والمؤسسات الدينية المصرية المختلفة، حتى يتم إعلاء راية التصوف والتصدي لأصحاب الفكر المتطرف.

الجدير بالذكر، أن وفد الصوفية الدولي التابع للأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية، يزور مصر حاليا، ويضم عدد من الشخصيات الهامة ويأتي على رأسهم الدكتور مسعود رضا الرفاعي رئيس الأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية ورئيس رواق الأمام الرفاعي ببريطانيا، وعبدالرزاق ساجد رئيس جمعية المصطفى الخيرية الدولية ببريطانيا وعضو الأكاديمية، وجاهت على خان مدير مجلة الهدف الإنجليزية وراجه فياض سلطان صحفي وباحث بريطاني.

وتعد الأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية من المؤسسات العلمية والفكرية والبحثية الكبرى في العالم الإسلامي، حيث تتخذ من لندن مقراً لها، ويتبع هذه المؤسسة مئات العلماء من جميع أنحاء وأقطار العالم، وتحديداً دول مثل "الأردن وتركيا ومصر ولبنان والجزائر والمغرب وتونس وليبيا وجنوب إفريقيا وأمريكا والمملكة المتحدة والسعودية والأمارات والكويت والعديد من الدول الأخرى".

ويترأس المؤسسة الدكتور مسعود رضا الرفاعي رئيس رواق الإمام الرفاعي ببريطانيا، والأستاذ والمحاضر بالجامعات الإسلامية والأوروبية، والذى يلعب دور كبير فى نشر الدين الإسلامي والتصوف منذ إنشاء هذه المؤسسة العريقة التي يقوم على إدارتها خيرة الشباب والباحثين والمفكرين، حيث أن للمؤسسة دور محوري وهام في نشر الفكر الوسطى والتصدي للانحرافات الفكرية وخطابات العنف والكراهية.

ونظمت المؤسسة عشرات الملتقيات والمنتديات الصوفية العالمية فى تركيا وفرنسا وبريطانيا والسنغال والصومال وغيرها من الدول، الأمر الذى جعلها من أكبر المنظمات والاتحادات الصوفية العالمية التي تقوم بدور إيجابي في نشر ثقافة المحبة والسلام في المجتمعات العربية والأوروبية، وهذا يعود للمنهج المعتدل الذى تسير عليه المؤسسة منذ نشأتها وحتى يومنا هذا.

وتسعى الأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية إلى التأكيد على أن المنهج الصوفي منهج معتدل يجمع ولا يفرق ويقبل الآخر ولا يفرض شىء على أحد مما جعل الكثيرين حول العالم ينضمون للأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية ويعملون تحت لوائها .

ويترأس مكتب الأكاديمية في مصر الدكتور أحمد شحاته الأزهري المستشار العلمي للطريقة الرفاعية، حيث أستطاع خلال فترة وجيزة أن ينهض بفرع الأكاديمية، ويضم عدد من العلماء والباحثين الشباب الذين قدموا الكثير من الدراسات المهتمة بمحاربة التشدد ونشر الفكر المعتدل بين الناس فى مصر وما حولها من دول.