منها البلح والكركم وبذور الكتان.. وصفات جديدة لاستخدام دقيق الشوفان

تبحث النساء دائما عن وصفات طبخ لطهو دقيق الشوفان، نظرا لما يتميز به من قيمة غذائية كبيرة، حيث يوجد به الكثير من العناصر الغذائية، ويعطي الشخص شعور بالشبع في ذات الوقت، وهو أمر محبب للنساء اللاتي يردن قوام ممشوق وجذاب، كما أنه مناسب للأطفال ويساعد على النمو الجيد لهم، فالشوفان بجانب ما يتمتع به من قيمة غذائية، إلا أنه أيضا لذيذ المذاق وتفضله كل أفراد العائلة.

ودقيق الشوفان من الأكلات التي لا تقتصر على شكل واحد في طهوه وتحضيره، بل إنه أيضا سهل التحضير لمن هو في عجلة من أمره، ولا يمكن أن تزعج نفسك بالطهي كل صباح، ولقد قمنا بتجميع أفضل خمس وظائف إضافية لتحسين المذاق والقيمة الغذائية لدقيق الشوفان الخاص بك وهي كالآتي:

بلح

يمكن إضافة دقيق الشوفان مع البلح، مما يجعله علاج طبيعي، ففاكهة نخيل التمر مليئة بفيتامين B6 والألياف والبروتين والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة، ويمكن أن يساعد في تقليل الكوليسترول، والحفاظ على كتلة العظام، وتعزيز العمل الطبيعي، وتحسين صحة الجهاز الهضمي، وتقليل الإمساك، كما أنه وجبة خفيفة لرفع الطاقة التي تعالج فقر الدم، وتعزز صحة القلب و الأداء الإدراكي.

كركم

يعتبر الكركم مكون متعدد الاستخدامات، ويمكن إضافة الكركم إلى كل من أطباق الشوفان الحلوة والمالحة لإضفاء نكهة رائعة، كما أن مكون نشط لا يعطي فقط لونًا أصفر ساطعًا، ولكنه مسؤول أيضًا عن خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد على منع الأمراض في العلاج من التهابات مزمنة، مثل أمراض القلب، متلازمة الأيض، والسرطان. ولتعظيم هذه الصفات المضادة للالتهابات، يمكن إضافة بعض الفلفل الأسود، والذي يحتوي على مركب يسمى بيبيرين، مما يحسن امتصاص الكركمين.

بذور الشيا

قد تكون هذه البذور صغيرة الحجم، لكنها أيضًا مصدرا غنيا لأحماض أوميجا 3 الدهنية (ALA) والفوسفور والمغنيسيوم والكالسيوم والمنغنيز والألياف والبروتين ومضادات الأكسدة، وملعقتان كبيرتان من هذه البذور تحتوي على 10 جرامات من الألياف غير القابلة للذوبان، والتي ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري، كما تخلق بذور الشيا أيضًا قوامًا هلاميًا عند نقعها في السائل، مما يجعلها إضافة مثالية لدقيق الشوفان الساخن.

زبدة الفول السوداني

على الرغم من وجود العديد من أنواع زبدة المكسرات البديلة المتاحة مثل زبدة اللوز والكاجو وزبدة عباد الشمس، لكن لا شيء يضاهي زبدة الفول السوداني القديمة الجيدة، فـ زبدة الفول السوداني مليئة بالعناصر الغذائية والدهون الصحية الأحادية غير المشبعة والألياف والبروتين، كما أنه سيبقيك ممتلئًا ومليئًا بالحيوية من وقت الإفطار وحتى وجبة الغذاء عند إضافة الزبدة على وعاء دقيق الشوفان.

بذر الكتان

وتعتبر هذه البذور الصالحة للأكل من نبات الكتان "سوبر فوود"، ويرجع ذلك إلى تمتعه بنسبة عالية من أحماض أوميجا 3، فهو غني بالأحماض الدهنية، والألياف الغذائية والبروتين والفيتامينات والمعادن المفيدة. ويمكن أن يساعد على تخفيف ضغط الدم، وتحسين نسبة الكولسترول و صحة القلب، وتهدئة أعراض انقطاع الطمث، وتخفيف الإسهال والإمساك، وتمنع تكوين أنواع معينة من السرطان مثل سرطان الثدي والقولون والجلد والرئة، وبجانب كل تلك المميزات، فإن إضافته إلى دقيق الشوفان يساعد على انقاص الوزن بصورة كبيرة.