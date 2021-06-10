«قضايا الدولة» تهنئ السيسي بمرور 7 سنوات على توليه الرئاسة

هنأ المستشار أبو بكر الصديق عامر، رئيس قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى ومستشاري الهيئة، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة مرور 7 سنوات على تولي سُدة الحكم.

وقال المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس قضايا الدولة، المتحدث الرسمي للهيئة: “إن سنوات السيسي السبع قضاها الرئيس منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية في بناء مصر الحديثة في شتى المجالات وعلى جميع الأصعدة اقتصاديًا واجتماعياً وثقافياً وسياسياً حقق خلالها إنجازات غير مسبوقة في فترة قصيرة من الزمن أعاد فيها لمصر مكانتها التي تستحقها محلياً واقليمياً وعالمياً ومازال لا يألوا جهداً في إعادة مصر لمكانتها التي تستحقها في الصدارة”، سائلين المولى عز وجل أن ينعم الله عليه بموفور الصحة والعافية والتوفيق والسداد لرفعة الوطن والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه وتحقيق ما يصبو إليه الشعب المصري العظيم من آمال وطموحات وازدهار وتقدم".