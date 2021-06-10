الخميس 10 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

حوّل مخلفات حريق إلى أخشاب.. ابن الواحات يحصد المركز الثاني في مسابقة «دايرة»

أحمد راغب
أحمد راغب

تمكن الشاب أحمد راغب الشهير بـ"بودي" أحد أبناء محافظة الوادي الجديد من تحقيق المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة "دايرة" والتي نظمتها مؤسسة أضواء المستقبل للتنمية بالقاهرة عن استثمار المخلفات الزراعية. 

وأكد الشاب أحمد راغب بقرية الراشدة في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن المسابقة تقدم إليها 127 شابًا من محافظات الجمهورية بدأت المسابقة منذ أكثر من 4 أشهر وبدأت التصفيات حتي أنتهت منذ يومين تقريبا حصل فيها الشاب أحمد راغب على المركز الثاني ممثلا عن محافظة الوادي الجديد.

وأضاف راغب أنه تقدم بعرض المنتجات التي صنعها من مخلفات النخيل مثل الأعلاف الجافة والكومبوست وتصنيع الأخشاب والتي أبهرت الجميع ، كما أتاحت الفرصة للشاب أحمد أن يشرح للقائمين على المسابقة والحضور والمتسابقين أن التنمية في الوادي الجديد هي الأفضل في هذه المرحلة، حيث عرض على شاشة كبري داتا كاملة عن حجم الإستثمارات الموجودة حاليا بالمحافظة والمشروعات العملاقة التي تتم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقيادة السياسية وبتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأوضح أحمد راغب أنه بعد توضيح حجم الاستثمارات بالواحات وتطورات في البنية التحتية وغيرها من المشروعات العملاقه التي تتم على أرض الواقع، كما تم الإتفاق على تنفيذ مشروعات هامة تابعة لمؤسسة أضواء المستقبل للتنمية على أرض المحافظة في أقرب وقت. 

وكانت "الدستور" قد التقت بالشاب أحمد راغب ابن قرية الراشدة الذي استطاع أن يحول المخلفات الزراعية إلى أخشاب وأعلاف وكان تحت عنوان "بودي" حول مخلفات حريق الراشدة إلى أخشاب وأعلاف بالوادي الجديد.

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الوادي الجديد تحقيق مستوى الجمهورية مؤسسة أضواء المستقبل المخلفات الزراعية الاستثمارات البنية التحتية

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