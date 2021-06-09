الأربعاء 09 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير السياحة يكشف سر طلب الرئيس السيسي تأجيل موكب المومياوات

خالد العناني
خالد العناني

كشف د.خالد العناني، وزير السياحة والآثار، سر طلب الرئيس عبدالفتاح السيسى تأجيل موكب المومياوات الملكية بعد عرض خطة النقل من جانبه على القيادة السياسية.

جاء ذلك فى ندوة حزب مستقبل وطن، بمشاركة زعيم الأغلبية أشرف رشاد الشريف، ونورا على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، والدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، أمين مساعد أمانة شئون السياحة والطيران بحزب مستقبل وطن، والنائب يحيى عيسوى، أمين التنظيم، وأحمد الجندى أمين التثقيف والتدريب، وعدد من رموز نواب مجلسى الشيوخ والنواب بمقر الأمانة العامة  لحزب مستقبل وطن.

أشار الوزير إلى أن الرئيس السيسى رأى أنه لا يجوز أن يتم نقل المومياوات فى ظل وضع بحيرة عين الصيره المجاور لمتحف الحضارة فى حالتها السابقة للتطوير، والتى كانت سيئة وليست على المستوى المطلوب، لافتًا إلى أنه تم التوافق على أن يتم تطوير منطقة عين الصيرة بجانب منطقة ميدان التحرير، مبينًا أن جميع مؤسسات الدولة المصرية تعاونت من أجل ظهور هذا المشهد العالمى الذى جمع المصريين أكثر من فترة وصولنا لكأس العالم.

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