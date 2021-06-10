«جريس» أول ممرضة آلية لمواجهة جائحة كورونا (صور)

طورت شركة "Hanson Robotics" والتى تتخذ هونج كونج مقرًا لها، نموذجًا أوليًا جديدًا لروبوت يسمى "Grace" يعمل كعمل الممرضة، ومخصص للتفاعل مع كبار السن وأولئك الذين تم عزلهم بسبب جائحة Covid-19.

ووفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" فالروبوت الجديد مزود بكاميرا حرارية في الصدر لقياس درجات الحرارة، حيث يستخدم الذكاء الاصطناعي لتشخيص المرضى.

ولم تعلن الشركة المصنعة للممرضة الآلية عن السعر، والذى يمكن أن يكون مرتفعًا بسبب انتشار العديد من الأوبئة.

وتعتبر الممرضة الملقبة بـ"جريس"، واحدة من أكثر الروبوتات التي يمكن التعرف عليها على الفور في جميع أنحاء العالم بسبب مظهرها المتميز.

الممرضة الالية

وترتدي Grace ، زي الممرضة الأزرق، كما أنها تتسم بملامح آسيوية وشعر بني بطول الياقة وكاميرا حرارية في صدرها لقياس درجة الحرارة.

ويستخدم الروبوت، الذي لا يزال سعره غير واضح، الذكاء الاصطناعي لتشخيص المرضى، ويمكنه التحدث باللغة الإنجليزية.

وقالت الريبوت "جريس"، خلال المؤتمر الصحفى "يمكنني زيارة الناس وإضفاء البهجة على يومهم بالتحفيز الاجتماعي".

فيما قال المؤسس ديفيد هانسون، إن تشابه جريس مع أخصائي الرعاية الصحية والقدرة على التفاعل الاجتماعي يهدف إلى تخفيف عبء موظفي المستشفيات في الخطوط الأمامية الذين طغى عليهم خلال الوباء.

وأضاف هانسون: أن المظهر الشبيه بالبشر يسهل الثقة والمشاركة الطبيعية لأننا نتعامل مع البشر وجهًا لوجه.

مئات الروبوتات الطبية بحلول العام المقبل

الممرضة الالية

وأشار هانسون، إلى ،ه كيف يمكن لـ Grace محاكاة حركة أكثر من 48 عضلة وجه رئيسية، ولديه سلوك مريح مصمم ليبدو قليلًا مثل شخصيات الرسوم المتحركة، وغالبًا ما يكون مزيجًا من الأساليب الآسيوية والغربية.

وتعتزم الشركة إنتاج نسخة تجريبية من Grace بكميات كبيرة بحلول أغسطس، كما قال ديفيد ليك، الرئيس التنفيذي للمشروع المشترك بين Hanson Robotics وSingularity Studio، وهناك خطط لنشرها بالكامل في العام المقبل.

وأضاف هانسون أن تكلفة صنع الروبوتات، التي تشبه الآن أسعار السيارات الفاخرة، ستنخفض بمجرد أن تقوم الشركة بتصنيع عشرات أو مئات الآلاف من الوحدات.

ويأتي إطلاق جريس في الوقت الذي جعل التأثير العالمي لفيروس كورونا الحاجة ملحة إلى الروبوتات البشرية، حسبما قال كيم مين سون، أستاذ علم الاتصال بجامعة هاواي.