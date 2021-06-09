الأربعاء 09 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جولة ليلية لمحافظ الغربية لتفقد أعمال الرصف الجارية

محافظة الغربية
محافظة الغربية

تفقد مساء اليوم، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ويرافقه نائبه الدكتور أحمد عطا ومتدربي البرنامج الرئاسي مشاريع الرصف الجارية بطنطا.

حيث تفقد المحافظ ومرافقوه أعمال الرصف الجارية بشارع الإسكندرية والذي يُعَدْ أحد أهم المحاور المرورية بالمحافظة حيث يربط الطريق السريع القادم من الإسكندرية حتى الطريق السريع المؤدي للقاهرة مروراً بميدان المحطة والمسجد الأحمدي، وكذلك أعمال وضع البلدورات للأرصفة على جانبي الطريق تمهيداً لوضع طبقة الانترلوك .

وخلال الجولة، وجه المحافظ بتخصيص حارة مرورية لمرتادي محطة الوقود بشارع الإسكندرية وذلك لتحقيق السيولة المروية، وفي السياق ذاته تم توسعة شارع مصطفى كامل المتفرع من شارع الإسكندرية بإزالة السور المتواجد في بداية الشارع مما انعكس على توسعة مدخله مما يترتب عليه من سيولة حركة السيارات.

كما تفقد المحافظ أعمال التطوير الحالية بكورنيش طنطا ضمن مرحلته الثالثة ، حيث يتم (وضع طبقة الأسفلت الرابطة، زرع أعمدة الكهرباء ،تركيب البلدورات ومساواة المطابق) تمهيداً لوضع طبقة الرصف النهائية ، كما وجه المحافظ بضرورة رفع كافة الإشغالات بطول الكورنيش للحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال التطوير والتوسعة ، واخْتُتِمَتْ الجولة بتفقد شارع سكة المحلة لمتابعة أعمال الرصف ووضع البلدورات على جانبي الطريق.

رافق المحافظ خلال الجولة عادل داوود رئيس حي أول طنطا، وإسلام النجار نائب رئيس حي ثان طنطا.

الإسكندرية كهربا برنامج نجار المحاور المرورية محافظ الغربية السيول أحمد عطا حركة السيارات أعمال الرصف دورا إلى الطري قاد الجارية حافظ نائبه الدكتور أحمد عطا شارع الاسكندرية من الإسكندرية متدربي البرنامج الرئاسي مسجد الأحمدي

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