فتح باب التقديم لبرنامج التأهيل التربوي بتربية عين شمس

يعلن مركز التطوير الجامعي بجامعة عين شمس عن بدء الحجز لبرنامج التأهيل التربوي بكلية التربية اعتبارًا من 14- 6- 2021 ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس للتعليم والطلاب، والدكتور ماجد أبو العنين عميد كلية التربية جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة المركز.

ويستهدف البرنامج الذي يعقد عن بعد (online) المعلمين غير التربوين من خريجي الكليات المصرية وليس فقط، مقتصر علي خريجي كلية التربية ومعلمي المدارس الخاصة والدولية ومعلمي المدارس الفنية الصناعية والتجارية.

أكدت الدكتورة زينب محمد حسن، المدير التنفيذي للمركز، أن برنامج التأهيل التربوي بمركز التطوير التعليم الجامعي يعد من البرامج الرائدة التي تقدمها كلية التربية لدعم التنمية المهنيه للمعلمين وتنميه قدراتهم بشكل مستمر وإكسابهم مهارات التعليم عن بعد مواكبة تغيرات العصر وذلك في اطار جهود الكليه الداعمه للمجتمع المصري للنهوض بمستوي التعليم بالمدارس.

أوضحت أن البرنامج سيتم تنفيذه أونلاين من خلال تطبيق ( zoom ) بواقع 100 ساعة تدريبيه لمده 8 أيام، ويتبعها 8 أيام للأنشطة التدريبية يقدمها المتدرب علي منصه (moodle ) الخاصه بالمركز حيث يقوم نخبه من اساتذه كليه التربيه بتقديم المعارف والمهارات الخاصه بالبرنامج التدريبي.

أضافت زينب أنه سيتم في بداية الدورة تقديمها شرحا تفصيليا للمتدربين حول استعمال المنصة وتطبيق zoom، ويحصل المتدرب بعد اجتيازه الامتحان الإلكتروني الشامل لمحتويات البرنامج علي شهادة معتمدة من كلية التربية جامعة عين شمس والممكن توثيقها من الخارجية المصرية، ما يتيح له القبول للعمل في مجال التعليم داخل وخارج مصر.