إنشاء محطة مياه الفقاعي ببنى سويف ضمن «حياة كريمة»

أعلن اللواء مهندس أحمد محمود صحصاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي فى بنى سويف، اليوم الأربعاء، أنه تم نهو التعاقد مع أحدى الشركات، لإنشاء محطة مياه شرب الفقاعي بمركز ببا بطاقة سطحية ٨٦٠٠م٣، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قري الريف المصري، والتي تهدف إلي تحسين مستوي المعيشة والاتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق خطط التنمية بالريف المصري.

وفى سياق متصل واصل الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، اجتماعاته لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزي ببا وناصر، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة الموقف التنفيذي للأعمال الجاري تنفيذها في مشروعات المبادرات الرئاسية، حيث تم استعراض الخطوات التي تم تنفيذها فيما يتعلق بموقف الأراضي المخصصة لإقامة مشروعات الصرف الصحي.

كما ناقش نائب المحافظ التقرير الذي يحتوى على البيانات الخاصة بقطع الأراضي المخصصة لإقامة تلك المشروعات، خاصة بعد قيام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمعاينة جميع الأراضي المخصصة لهذا الغرض.

وأكد نائب المحافظ على توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بأهمية المتابعة المستمرة للأعمال الجاري تنفيذها بالمبادرة ومتابعة الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال، والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، مع التأكيد على تكليف جميع القطاعات بارسال تقرير أسبوعي "كل فيما يخصه" يشمل نسبت التنفيذ و الانـجاز وتقرير اخر شهري لارساله لمجلس الوزراء ، بجانب التقارير التي يتم إرسالها على مدار الساعة على جروب الواتس آب الذي يضم كافة المعنيين بالتنفيذ

تجدر الإشارة إلى أنه تم إدراج قرى مركزي ببا وناصر وعددها 66 قرية، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية من خلال التطوير شامل للخدمات والمرافق بتلك القرى، والذي يشمل تحسين خدمات البنية الأساسية، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والبيئة، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة