الخميس 10 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

حقيقة بيع مراكز الشباب القديمة وإنشاء أخرى حديثة

النائب ثروت سويلم
النائب ثروت سويلم

قال النائب ثروت سويلم ، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن وزارة الشباب والرياضة تدرس الطلب الذي تقدم به ببيع مراكز الشباب القديمة، ذات القيمه التسويقية المرتفعة والاستفادة من تلك الأموال في شراء مساحات أكبر وإنشاء مراكز شباب حديثة عليها.

 

وقال سويلم، في بيان صحفي، إن المقترح الذي تقدم به  سيساعد في إنشاء  مباني إدارية وملاعب، وصالات جمانيزيوم وغيرها من الأنشطة الرياضية دون تحميل الوزارة أي أعباء مالية، لافتا إلى أن معظم مراكز الشباب تقع داخل الكتلة السكنية مما يجعل سعر البيع مرتفع جدا وهو ما سينعكس  بالايجاب علي انشاء مراكز شباب جديدة.

 

وأشار إلى أن لجنة الشباب  بمجلس النواب تنسق مع وزارة الشباب لإصدار قانون يتيح استغلال الأراضي المملوكة للوزارات أو هيئات حكومية وغير منتفع بها  لمشروعات ذات النفع العام، وإنشاء مراكز شباب عليها وفقا لتوجهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء.

 

وكشف سويلم عن أن لجنة الشباب تسعى خلال الفترة المقبلة لإدخال تعديلات على قانون الرياضة، فضلا عن حرصها علي اختراق كافة الملفات التي من شأنها دفع الرياضة المصرية للأمام ووجود لاعبين أكفاء في مختلف اللعبات ليرفعوا اسم مصر عاليا في كافة المحافل الدولية.

 

شباب النواب تستدعي اتحاد كرة اليد 

وفى سياق منفصل،  كانت قد أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، باستدعاء اتحاد كرة  اليد للتعرف على أسباب عدم وجود منتخب قومي بكرة اليد  النسائية  يمثل مصر في البطولات الدولية والقارية.

جاء ذلك خلال مناقشة  اللجنة برئاسة  الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هند رشاد، بشأن القرار الصادر من اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الذي يتضمن حل جميع الأجهزة الفنية لكافة فرق كرة القدم النسائية في مصر.

وانتقدت النائبتين آية مدني وهادية حسني، اتحاد كرة اليد بسبب إهمال المنتخبات النسائية، خاصة أن مصر بها عدد من اللاعبات المحترفات اللاتي تواصلن معهن وطالبن بوجود منتخب لكرة اليد النسائية.

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