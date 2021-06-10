شواطئ الإسكندرية تتزين بأسماء المشاهير

فريسكا، وانلي، محمود سعيد، طاحونة المندرة، وغيرها من الأسماء زينت بوابات شواطئ الإسكندرية، ضمن خطة تطوير الشواطئ هذا العام بما يتناسب مع مشروع الهوية البصرية بالإسكندرية.

أسماء كثيرة تفاجئ بها أهالي الإسكندرية للشواطئ الذي اعتادوا ارتيادها، البعض يعرفها والبعض الآخر لا يعرف عنها شيئًا، ومنها « إيناس حقي، أدوارد الخراط، إسحاق حلمي»، فضلًا عن أسماء أخرى ما زالت ضمن خطة التطوير التي تشهدها الإسكندرية، بإبراز شخصيات وتراث أثر في تكوين الهوية المصرية، والكثير من العلامات التي ارتبطت بالإسكندرية مثل الفنار، الطاحونة، ميرامار، فريسكا فجميعها علامات تراثية ارتبطت بعروس البحر.

بدأت المحافظة تسليط الضوء على العديد من النماذج المصرية، من أبطال السباحة ومنهم السباحة إيناس حقي، وعميد السباحين اسحق حلمي، فضلًا شخصيات ارتبط اسمها بالإسكندرية مثل الفنان محمود سعيد والأديب أدوارد خراط، والفنان التشكيلي وانلي.

وتعرض «الدستور» نبذة من السيرة الذاتية للشخصيات التي زينت أسمائهم بوابات شواطئ الإسكندرية.



• شاطئ إيناس حقي

إيناس حقي سباحة ومحامية مصرية، ولدت في عام 1930، و كانت أول سباحة مصرية في القرن العشرين، وأول فتاة تفوز بلقب بطولة العالم الأولى في سباحة المسافات الطويلة للفتيات عام 1955 بفرنسا، حيث قطعت 40 كيلومترًا في 10 ساعات و3 دقائق، كما حصدت المراكز الأولي في عدة بطولات وتزوجت من الفنان عادل خيري.

• شاطئ اسحق حلمي

إسحاق حلمي سباح مصري، ولد في يوليو 1901، يعتبر أول سباح مصري يعبر المانش عام 1928، نال نوط الجدارة من الملك فؤاد الأول، ونال وسام الاستحقاق من الرئيس محمد أنور السادات وهو أول مصري يرأس بعثة مصر في سباق كابري نابولي عام 1966، و لقب برائد السباحة الطويلة وعميد السباحين المصريين وأطلق عليه الإنجليز لقب فرعون النيل.



• شاطئ إدوارد الخراط

إدوار الخراط كاتب مصري، ولد بالإسكندرية في 16 مارس 1926، لعائلة قبطية أصلها من الصعيد، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 1946م، عمل في مخازن البحرية البريطانية في الكبارى بالإسكندرية، ثم موظفًا في البنك الأهلي، ثم مترجمًا، و شارك في الحركة الوطنية الثورية في الإسكندرية عام 1946، واعتقل في 15 مايو 1948 في معتقلى أبو قير والطور، و عمل في "منظمة تضامن الشعوب الإفريقية والآسيوية" في "منظمة الكتاب الإفريقيين والآسيويين" من 1959 إلى 1983م، تفرغ بعد ذلك للكتابة في القصة القصيرة والنقد الأدبي والترجمة، فاز بجائزة الدولة التشجيعية لمجموعة قصصه "ساعات الكبرياء" في 1972م.

• شاطئ وانلي

محمد سيف الدين إسماعيل محمد وانلي فنان تشكيلي مصري من مواليد الإسكندرية في 31 مارس 1906، وتوفى في ستوكهولم 15فبراير1979، عمل أستاذًا لفن التصوير الزيتي في كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية عند إنشائها صيف 1957 ومستشارًا فنيًا بقصور الثقافة بالإسكندرية، كما كان رئيسًا للجمعية الأهلية للفنون الجميلة.

ويعتبر هو وأخوه الأصغر أدهم وانلي من أشهر الفنانين التشكيليين في مصر، وكان مرسمهما مزارًا للفنانين والمثقفين لأكثر من 40 عامًا.

• شاطئ محمود سعيد

محمود سعيد فنان تشكيلي مثري من مواليد الإسكندرية في 8 أبريل 1897، وتوفي في 1964 يعد من أوائل مؤسسي المدرسة المصرية الحديثة في الفنون التشكيلية، وهو من أكثر الفنانين المصريين الذين كتبت عنهم دراسات عن حياته وأعماله.



شواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية