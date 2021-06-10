بحضور أعضاء مجلس النقابة.. افتتاح مكتبة الاطلاع لمحامي جنوب الجيزة

افتتحت نقابة محامي جنوب الجيزة، برئاسة النقيب الفرعي جمال عمر، اليوم الأربعاء، مكتبة الاطلاع الموجودة بالفرعية، وذلك بعد تأثيثها بالكامل وفرشها بالشكل الذي يليق بالمحامين، بحضور الأمين العام المساعد لنقابة المحامين محمود الداخلي، ووكيل النقابة العامة يحيى التوني، وعضو مجلس العامة محمد راضي مسعود، ولفيف من السادة أعضاء مجلس النقابة الفرعية والمحامين.

وقال نقيب محامي جنوب الحيزة جمال عمر، إن مكتبة الاطلاع التي افتتحت اليوم، تم تأثيثها بالكامل وفرشها بالشكل المناسب الذي يليق بالسادة المحامين، إلى جانب تشطيب الجدران بالدهان، وتغيير وصلات الكهرباء، مشيرًا إلى أنها أصبحت جاهزة لاستقبال السادة المحامين.

وأضاف نقيب الفرعية، أن المكتبة تحتوي على 48 موسوعة من الموسوعات المهمة في القانون، بالإضافة إلى احتوائها على 6200 كتاب قانوني، كان يتواجد منهم 1000 كتاب متهالك بشكل كبير فتم تغليفهم تغليف فاخر يحافظ عليهم.

وأشار «عمر» أنه خلال الافتتاح كرمت النقابة ثلاثة من المحامين الفائزين بأفضل ثلاثة أبحاث، ضمن المسابقة القانونية التي أقامتها لجنة الفمر القانوني بالفرعية.

ومن جانبه أوضح عضو مجلس النقابة الفرعية محمد الفخراني، أنه تم تجديد وإحلال للكتب والموسوعات القانونية القديمة، وكذا شراء كتب وموسوعات قانونية حديثة، كما تم الاشتراك في خدمة الأحكام والتشريعات من المطابع الأميرية، وكذلك قوانين الشرق للمستشار ياسر نصار، وخدمة الجريدة والوقائع المصرية الإلكترونية اليومية.

فيما عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء، محاضرتين لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات‎ ‎شمال وجنوب القليوبية،و نقابتي شمال وجنوب الجيزة‎، تحت رعاية رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف حسين الجمال الأمين العام، و إسماعيل ‏طه مقرري معهد المحاماة، وبحضور محمود الداخلي الأمين العام المساعد‎.

ألقى المحاضرتين الدكتور سمير شعبان، أستاذ المرافعات والتحكيم بجامعة القاهرة، مقدما شرحا مفصلا في هذا التخصص‎.

وتناول خلال المحاضرتين اختصاصات المحاكم وأنواعها، أن محاكم القضاء العادي تتكون من أربعة محاكم هي محكمة النقض، ومحكمة الاستئناف، والمحكمة الابتدائية، والمحكمة ‏الجزئية، وأن محكمة النقض تأتي في قمة المحاكم العادية، وتختص بالفصل في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العالي والأحكام ‏الصادرة من محكمة ابتدائية لهيئة استئنافية ويكون الحكم الذي تصدره محكمة النقض حكما باتا‎.‎