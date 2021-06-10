خالد العنانى: نجهز لاحتفال ضخم لافتتاح طريق الكباش بالأقصر

رحب النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار للمشاركة في ندوة الحزب، بمقر الأمانة العامة، قائلا: "نرحب بضيف عزيز علينا له من الإنجازات بقطاع السياحة ولو أردنا أن نتحدث فيها نحتاج لأيام كثيرة".

جاء ذلك فى ندوة حزب "مستقبل وطن"، بحضور وزير السياحة خالد العناني، وبمشاركة النائبة نورا علي ، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، والدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، أمين مساعد أمانة شئون السياحة والطيران بحزب "مستقبل وطن"، والنائب يحيي عيسوي، أمين التنظيم، والنائب أحمد الجندي أمين التثقيف والتدريب، وعدد من رموز نواب مجلسي الشيوخ والنواب بمقر الأمانة العامة للحزب.

وقال زعيم الأغلبية: “كمواطن مصري نرحب بحضور الوزير خالد العناني بـ"مستقبل وطن"، وأود أن لا نختصر ما يحدث من إنجازات في قطاع السياحة في حدث أو اتنين أو ثلاثة مثل حدث نقل الموميات الذي شعر كل مواطن مصري بالفخر تجاهه، وأنا شخصيات شوفت هذا الحدث العظيم من الشارع وكان لائق بمصر والمصريين ..احنا عندنا كل يوم إنجاز في قطاع السياحة، والوزير الحالي نموذج رائع في أداء مهمته".

بدوره، قال خالد العناني، وزير السياحة والآثار، خلال كلمته في ندوة الحزب بعنوان "أبرز إنجازات وزارة السياحة والآثار والوضع السياحى الحالى"، إنه سيكون هناك افتتاح كبير وقوي لطريق الكباش بالأقصر، وعودة تنشيط السياحة بالمحافظة بعد الأزمة التي شهدتها البلاد نتيجة أزمة كورونا، مضيفا أن هناك تطويرًا لعدد من المتاحف والآثار كما سيتم تطوير قلعة محمد علي، وافتتاح عدد من الأماكن الترفيهية بداخله.

وأضاف العناني، خلال كلمته في ندوة حزب مستقبل وطن، أن التجهيز لنقل الموميات وافتتاح المتحف المصري للحضارة، استغرق 16 شهرًا تم العمل عليها للخروج بالشكل المشرف لنقل الموميات، ورغم الهجوم قبل الاحتفالية إلا أنها خرجت بصورة مشرفة العالم أجمع شهد لها، مشيرا إلى أن ما تم العمل عليه في افتتاح متحف الحضارة المصرية سيكون أيضا خلال افتتاح طريق الكباش بالأقصر.

وأشار العناني إلى أن المتحف الكبير من ضمن المتاحف التي تم الانتهاء منها ولكن ننتظر افتتاحه لحين عودة الحياة الطبيعية ليشارك فيها رؤساء وملوك دول العالم.