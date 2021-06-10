شباب منحة «ناصر للقيادة» يستعرضون الموقف المائي المصري بوزارة الري

نظمت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، زيارة إلى وزارة الري والموارد المائية، للوفود المشاركة ضمن فعاليات اليوم التاسع من منحة الزعيم جمال عبد الناصر الدولية للقيادة، بنسختها الثانية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تحمل شعار "تعاون الجنوب جنوب"، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، ووزارة الخارجية والعديد من المؤسسات الوطنية، بمشاركة 120 قيادة شبابية من 53 دولة على مستوى القارات الثلاث.

وكان في استقبال الوفود لحظة وصولهم ممثلي وزارة الري والموارد المائية وهم الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة، والمشرف على مكتب الوزير، والدكتورة ايمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، والدكتور أيمن السيد، رئيس قطاع الرصد والمعلومات، والدكتور أسامة الظاهر، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة تهاني سليط، رئيس الإدارة المركزية التعاون الدولي قطاع مياه النيل.

حيث رحب ممثلي الوزارة بالزائرين الشباب، ونقلوا لهم تحيات الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، واهتمامه بتلك الزيارة، والتي تعكس ضرورة تعميق أواصر علاقات التكامل والتعاون المُثمر في مجالات الري والمياه، لاسيما شريحة الشباب من مختلف دول العالم، ممثلي قارات آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية المشاركين في منحة ناصر للقيادة الدولية.

واشتملت الندوة علي عرض فيلماً تسجيلياً يبرز حرص الوزارة خلال المرحلة المقبلة مواجهة تحديات الأمن المائي، ومواكبة التطور التكنولوجي وتطويعه في خدمة جميع الأعمال التي تقوم بها، والمساهمة في تحقيق نقلة نوعية في أساليب إدارة الموارد المائية كما ونوعا.

وحملت إحدى محاورها التطرق إلي الموقف المائي المصري، وحجم التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر إلى جانب دور الحكومة المصرية في تحقيق الاستراتيجية القومية لترشيد استهلاك المياه، كما تطرقت الندوة إلى توضيح الخبرات المصرية الوطنية المتميزة، في مجال الموارد المائية والري، والتي يمكنها التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة، وإيجاد الحلول العلمية والعملية لها من خلال تحويل مثل هذه التحديات لفرص يستفيد منها المصريين.

وثمن الشباب المشاركين حرص مسؤولي منحة ناصر للقيادة الدولية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب والجهات والمؤسسات المعنية الأخرى في تنظيم العديد من الزيارات وعقد الجولات الهادفة إلى توعيتهم وتعريفهم بمجريات الأمور المتعلقة بالشأن المصري والعربي والإفريقي والعالمي.

يذكر أن صباح اليوم التاسع من انعقاد فعاليات منحة ناصر للقيادة شهد تنظيم ورشة عمل شارك فيها الوفود المختلفة وذلك لتقارب وجهات النظر وطرح العديد من الرؤي والأفكار والمقترحات والمبادرات الشبابية والعمل جاهدا على تشبيكها لخدمة المجتمع والبشرية.

ومن المقرر أن يشهد مساء اليوم تنظيم جولة سياحية إلى منطقة الحسين والأزهر وشارع المعز لدين الله الفاطمي وخان الخليلي لإتاحة الفرصة الوفود المشاركة من رؤية واحدة من أهم المزارات الإسلامية السياحية العالمية والتي تحكى فترة زمنية مهمة في تاريخ مصر العامرة.