«الاقتصاد الرقمى»: الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة انطلاقة قوية للدولة

قال المهندس خليل حسن خليل، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، إن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة "الجمهورية الثانية" سيفتح آفاقًا جديدة أمام الدولة المصرية، مشيرا إلى أنها ستكون انطلاقة قوية لعصر التحول الرقمي والبيانات العملاقة.

وتابع رئيس الشعبة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الرئيس السيسي صاحب الفضل في اتخاذ القرارات المصيرية والحكيمة التي أنقذت مصر خلال مرحلة فاصلة في تاريخها، معتبرا أن 30 يونيو من أهم أيام تاريخ مصر وأنقذت البلاد من الهاوية.

وأضاف خليل أن مصر أصبحت دولة قوية وذات مكانة إقليمية بعد نجاحات السياسة الخارجية وتعدد الزيارات الرئاسية، والتي وطدت العلاقات مع جميع الأشقاء العرب والأفارقة، وأيضا العلاقات التاريخية بدول الاتحاد الأوربي وروسيا والصين وأمريكا ودول شرق آسيا.

وأكد خليل على بدء الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة والمقرر له خلال أغسطس المقبل سيحقق نقلة نوعية في أداء الجهاز الإداري للدولة، بالاعتماد على التطبيقات الرقمية والتشاركية في إدارة دولاب عمل الحكومة، مؤكدا أن تدريب 50 ألف موظف على أدوات تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات سيساعد الحكومة على تطوير الأداء الوظيفي للعاملين بالدولة.

وأشار رئيس الشعبة إلى اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ المشروعات التكنولوجية والبنية التحتية والمعلوماتية وتدريب الشباب رقميا، مؤكدا على أن توفير تدريب لنحو 115 ألف شاب بتكلفة 400 مليون جنيه خلال العام الجاري دليل على اتجاه الدولة الصحيح لريادة المنطقة وتوفير فرص عمل للشباب.