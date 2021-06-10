الخميس 10 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

برلمانى: «الإسكان» حققت نقلة نوعية فى ظل قيادة الرئيس السيسى

النائب سيد الكرماوي
النائب سيد الكرماوي

قال النائب سيد الكرماوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الإنجازات التي تحققت في مجال الإسكان والتعمير والطرق في مصر طوال 7 سنوات مضت غير مسبوقة.

وأشاد الكرماوي، خلال تصريحات له اليوم، بالعديد من إنجازات وزارة الإسكان طوال الفترة الماضية بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس السيسي، وفي مقدمتها الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات طرق قومية، بتكلفة 8 مليارات جنيه، والانتهاء كذلك من تنفيذ 11 مشروع طرق رئيسية بتكلفة 5.9 مليار جنيه، في إطار عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية.

وشدد عضو لجنة الإسكان على أن الأحلام لم تتوقف، حيث جارٍ تنفيذ 9 مشروعات طرق رئيسية، بتكلفة 14 مليار جنيه، منها مشروع محور الفردوس، الذى تم تشغيل المرحلة الأولى منه، ومحور الفريق كمال عامر وفق تأكيدات وزير الإسكان والتعمير.

وأشاد نائب السويس بقدرة وزارة الإسكان كذلك، على الانتهاء من تنفيذ 166 مشروع طرق داخلية بالمحافظات، بتكلفة تقارب ال5.5 مليار جنيه وغيرها من المشاريع.

وتابع النائب، أن ما يجري في قطاع الإسكان في مصر في مجال الطرق والوحدات السكنية وغيرها من المشاريع القومية الكبرى، بمثابة إعادة بناء للبلد ووضعه على طريق التقدم والتنمية وإتاحة فرص عمل واعدة للشباب في المستقبل.

وكان عاصم الجزار، وزير الإسكان، استعرض إنجازات الوزارة فى مجالات الإسكان، ومياه الشرب، وغيرها من المجالات، والتى تم تنفيذها خلال 7 سنين، في الفترة من 2014، حين تولى الرئيس السيسى، رئاسة الجمهورية.

وأوضح أن الوزارة تبذل قصارى جهدها فى تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، وذلك فى إطار عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى

وأكد الوزير، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات طرق قومية، بتكلفة 8 مليارات جنيه، والانتهاء من تنفيذ 11 مشروع طرق رئيسية، بتكلفة 5.9 مليار جنيه.

وأضاف أنه جارٍ تنفيذ 9 مشروعات طرق رئيسية، بتكلفة 14 مليار جنيه، ومنها مشروع محور الفردوس، الذى تم تشغيل المرحلة الأولى منه، وكذا محور الفريق كمال عامر (الزمر سابقا) الجاري تنفيذه.

وافاد أنه تم الانتهاء من تنفيذ 166 مشروع طرق داخلية بالمحافظات، بتكلفة 5.405 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 46 مشروع طرق داخلية بالمحافظات، بتكلفة 2.341 مليار جنيه.

سيد الكرماوي مجلس النواب عضو لجنة الإسكان مجال الإسكان والتعمير الدكتور عاصم الجزار

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