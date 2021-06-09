في ذكرى رحيله.. الأب وليم الفرنسيسكاني يروي سيرة مار أفرام السرياني

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية اليوم برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بذكرى ‏القديس افرام السرياني، الشماس ومعلم الكنيسة.

و قال الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، إنه ولد عام 306 في نصييبين وهى منطقة واقعة مابين النهرين في تركيا حالياً. اقتبل المعمودية في سن الثامنة عشرة ثم رسم شماساً وأنشا مدرسة للاهوت بمساعدة الأسقف القديس يعقوب النصييبيني. إلى جانب حياة الزهد والتقشف كان يمضي وقتاً يسيراً في الكرازة وتفسير الكتاب المقدس وعقائد الإيمان القويم.

وأضاف: “الف اناشيد كثيرة باللغة السريانية، فكانت كتاباته من روائع الأدب السورى المسيحي رقة وجمالا وتعبيراً عن فكره العميق فاستحق لقب ” كنارة الروح القدس” امتاز بمديح العذراء مريم في نهاية حياته. وبعد أن غزا الفرس نصييبين، اعتكف مع بعض تلاميذه في مدينة الرها حيث رحل عام 373”.

واختتم: "اعلنه البابا بندكتوس الخامس عشر عام 1920 معلماً للكنيسة الجامعة. من صلواته ” اللهم إننا نلقاك كل يوم في اسرارك، ونستقبلك في جسدنا. اجعلنا أهلاً لأن نختبر في نفوسنا القيامة التى نرجوها “.