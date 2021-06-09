الأربعاء 09 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

في ذكرى رحيله.. الأب وليم الفرنسيسكاني يروي سيرة مار أفرام السرياني

الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية اليوم برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بذكرى ‏القديس افرام السرياني، الشماس ومعلم الكنيسة.

و قال الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، إنه ولد عام 306 في نصييبين وهى منطقة واقعة مابين النهرين في تركيا حالياً. اقتبل المعمودية في سن الثامنة عشرة ثم رسم شماساً وأنشا مدرسة للاهوت بمساعدة الأسقف القديس يعقوب النصييبيني. إلى جانب حياة الزهد والتقشف كان يمضي وقتاً يسيراً في الكرازة وتفسير الكتاب المقدس وعقائد الإيمان القويم.

وأضاف: “الف اناشيد كثيرة باللغة السريانية، فكانت كتاباته من روائع الأدب السورى المسيحي رقة وجمالا وتعبيراً عن فكره العميق فاستحق لقب ” كنارة الروح القدس” امتاز بمديح العذراء مريم في نهاية حياته. وبعد أن غزا الفرس نصييبين، اعتكف مع بعض تلاميذه في مدينة الرها حيث رحل عام 373”. 

واختتم: "اعلنه البابا بندكتوس الخامس عشر عام 1920 معلماً للكنيسة الجامعة. من صلواته ” اللهم إننا نلقاك كل يوم في اسرارك، ونستقبلك في جسدنا. اجعلنا أهلاً لأن نختبر في نفوسنا القيامة التى نرجوها “.

القديس افرام السرياني الأنبا إبراهيم اسحق الكنيسة القبطية الكاثوليكية الاب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني الاب وليم عبد المسيح

الأكثر قراءة

أمن الجيزة يكشف لغز العثور على جثة جزار ببولاق الدكرور

أمل جديد.. ما بعد توجيه الرئيس بالتوسع فى زراعة الكلى

يوسف زيدان: لا جدوى من الجدال الديني.. وعلينا أن نهتم بتطوير العقول (حوار)

عقب تطبيق الغلق الكلي لمطلع «الدائري».. «المرور» يعلن الطرق البديلة لمحور الأوتوستراد

كارتيرون يهاجم «جدول الدوري».. ويؤكد: الزمالك كان الأحق بالتأهل الإفريقي

وزير السياحة يكشف سر طلب الرئيس السيسي تأجيل موكب المومياوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

مصر.. جدل التحدى والنصر

د. القس صفوت البياضى

تجربة تستحق المتابعة والتكرار

جمال-أسعد

هذه نبوءاتهم

القس. رفعت فكرى

متصل الآن

خالد عكاشة

الدروس المستفادة من الحرب على غزة «2»

ماجد حبته

خط «تبون» الأحمر!

مينا أسعد كامل

في ذكرى رحيل المسكين الذي أتعب الكنيسة

نرمين يسر

ماذا بينك وبين نتفليكس يا مريام؟

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح»: يجب على إسرائيل الكف عن ربط انتقاد الأبارتهايد بمعادة اليهودية

للاستفزاز وليس الاحتفال .. لماذا تُعتبر "مسيرة الأعلام فى القدس" خطيرة؟

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تثبت أنها دولة فصل عنصري